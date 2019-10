City - Aguero impliqué dans un accident de voiture

L'attaquant a été victime d'un accident de voiture en se rendant à l'entraînement ce mercredi. Il n'a pas été blessé.

Sergio Aguero a été impliqué dans un accident de voiture en se rendant à l'entraînement de ce mercredi matin. L'attaquant argentin n'a pas été blessé dans l'accident, mais son Range Rover n'a pas eu cette chance et a été sérieusement endommagé au niveau de la roue avant droite.

Le Kun n'a pas eu besoin d'avoir recours à un traitement médical suite au crash, ce qui suggère qu'il ne s'agit de rien de trop sérieux à quelques jours de la rencontre contre (samedi, 18h30).

Cet accident n'est pas le premier d'Aguero sur la route, lui qui a déjà été victime d'une pareille mésaventure il y a deux ans alors qu'il était dans un taxi à Amsterdam qui avait heurté un poteau. Il avait alors eu plusieurs côtes cassées.

Depuis deux semaines et le début de la trêve internationale, Aguero a pu se reposer puisqu'il n'était pas appelé avec l'Albiceleste pour disputer les deux matches amicaux contre l' et l'Equateur. Et ce, malgré un très bon début de saison avec les Skyblues.

Le buteur de 31 ans occupe actuellement la première place du classement des buteurs à égalité avec Tammy Abraham, le jeune attaquant de . Les deux joueurs comptent en effet huit réalisations chacun après autant de journées.

Il tentera d'augmenter encore ce total ce samedi à Londres, alors que les Citizens devront absolument l'emporter pour se relancer dans la course au titre, eux qui comptent déjà huit points de retard sur et qui restent sur une défaite contre (0-2).