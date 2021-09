Chiellini donne son favori pour le Ballon d’Or

A la veille d’affronter Chelsea et son compatriote, Jorginho, Chiellini estime que le milieu des Blues mérite de gagner le Ballon d’Or.

La star de la Juventus, Giorgio Chiellini, a soutenu son coéquipier italien Jorginho pour remporter le Ballon d'Or, alors que le duo s'apprête à s'affronter en Ligue des champions mercredi.

La Juve de Chiellini affronte le Chelsea de Jorginho mercredi à Turin, les deux équipes cherchant à prendre le contrôle de leur groupe après avoir remporté leurs premiers matchs.

Avant le match, Chiellini n'a pas tari d'éloges sur Jorginho, qu’il a eu l'occasion d'observer de près cet été, le milieu de terrain remportant coup sur coup la Ligue des champions et l'Euro 2020 cette année.

Jorginho a tout gagné

"J'espère qu'il pourra gagner, c'est un bon ami à moi. C'est un prix qui donnerait l'impression d'être le mien", a déclaré la star de la Juventus lors d'une conférence de presse ce mardi.

"Il a été impliqué dans une victoire et des émotions qui seront toujours dans nos cœurs. J'ai toujours pensé qu'il était un bon joueur mais après les premiers entraînements, j'ai réalisé à quel point il est bon, quel joueur de haut niveau il est."

"Il a de grandes qualités techniques, mais la vraie différence est dans sa tête. Beaucoup ont dit qu'il n'était capable de jouer qu'avec Sarri, mais partout où il va, il est titulaire. J'espère vraiment qu'il va remporter le Ballon d'Or."

Une autre bataille avec Lukaku

Si Chiellini se heurtera à un ami en la personne de Jorginho, il passera la majeure partie du match de mercredi à se battre avec un autre visage familier : Romelu Lukaku.

Lukaku a été la star de l'Inter Milan la saison dernière, marquant 30 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues et menant le club au Scudetto, mettant ainsi fin au règne de terreur de la Juve en Serie A.

Le Belge, qui a rejoint Chelsea cet été, a toujours eu du mal contre Chiellini et la Juve, puisqu'il n'a marqué qu'un seul but en six matches contre les Bianconeri.

"Peut-être que c'est un peu réducteur de ne parler que de moi et de Lukaku", a déclaré Chiellini. "Nous aurions de la chance si nous jouons un jeu équilibré sans concéder trop d'espaces à leurs milieux et à leurs attaquants."

"Dans ces situations, il est difficile de les marquer, nous devons être extrêmement prudents pour ne pas créer ces situations qui peuvent les laisser exprimer leur qualité".

"Lukaku est au sommet, c'est une nouvelle recrue pour laquelle Chelsea a payé très cher. Il n'est pas là par hasard."