Cheltenham - Manchester City (1-3), City passe par la petite porte

Manchester City a assuré sa qualification pour les 8es de la Cup. Mais c’était sans gloire face à la modeste équipe de Cheltenham.

Contrairement à , battu plus tôt dans la journée par (0-1), a tenu son rang à l’occasion des 16es de finale de la Cup. Les Eastlands l’ont emporté, mais ce n’était pas sans difficulté contre Cheltenham, une formation de League Two (4e division).

Jusqu’à la 80e, et contre toute attente, les Sky Blues étaient menés au score. Avec une équipe de remplaçants, mais qui faisait quand même fière allure, City a peiné pour contourner le bloc de son hôte du jour.

Tout aurait été certainement plus facile si Gabriel Jesus avait converti son opportunité dès la 1e minute de jeu. La tentative du Brésilien a été détournée par le gardien adverse. A la 12e minute, Benjamin Mendy a également failli scorer, mais son essai été repoussé sur la ligne. Ferran Torres a également vendangé (18e).

City a tout renversé vers la fin

L’entame du match fut donc compliquée pour Cheltenham, mais le petit poucet a fait passer à l’orage et a commencé à sortir progressivement de sa moitié des terrains. Les locaux s’enhardissaient et leur courage a fini par être récompensé.

A la 59e, Alfie May trompait la vigilance de Griffiths, en profitant un rebond dans la surface, au nez et à la barbe des arrières de City. Cheltenham tenait alors son exploit, mais le match a duré 10 minutes trop longtemps pour cette formation.

A dix minutes du terme, et après une première occasion d’égalisation manquée par Riyad Mahrez (70e), Phil Foden rétablissait la parité en reprenant du pied un service de Joao Cancelo (81e). Un premier but suivi par un second pour les Eastlands, qui fut l’œuvre de Gabriel Jesus (84e). Enfin, Ferran Torres a porté la touche finale juste avant le gong.