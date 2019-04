Chelsea-West Ham 2-0 - Hazard propulse Chelsea sur le podium

Grâce à un nouveau but de son meilleur joueur, Chelsea a signé un succès très important face à West Ham (2-0) pour grimper sur le podium.

Dompter un club londonien pour grimper sur le podium devant un autre club londonien, c'était la carotte particulièrement alléchante qui se présentait à ce lundi soir, en conclusion de la 33ème journée de .

Le bijou d'Eden Hazard

Et les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas failli dans cette mission, malgré un manque d'efficacité qui les a empêché de se mettre à l'abris avant les dernières minutes du match. Pendant un long moment, un seul but a suffi aux Blues, mais quel but ! Eden Hazard, encore et toujours, a endossé le costume du héros en s'emparant du ballon au milieu de terrain pour effectuer un brillant slalom conclu avec une facilité déconcertante (1-0, 24e). L'international belge, qui a inscrit son 15ème but et cumule 12 passes décisives, confirme une nouvelle fois qu'il sera bien candidat au titre de meilleur joueur de l'année en Premier League.

L'article continue ci-dessous

Avant et après cela, Chelsea n'a pas manqué de munitions. En première période, N'Golo Kanté (15e), Gonzalo Higuain, servi par Hazard (27e) ou encore Hudson-Odoi (41e) ont tous eu l'opportunité de scorer, sans réussite.

Un constat également valable après le repos avec un Eden Hazard toujours intenable. Les Hammers, qui sont longtemps restés dans le coup, y ont cru et se sont offert un vrai temps fort avant l'heure de jeu, mais ils ne sont pas parvenus à le fructifier. Et c'est finalement à Eden Hazard - comment pouvait-il en être autrement - qu'est revenu l'honneur de sceller la victoire des Blues en profitant d'un bon service de Barkley en toute fin de match (2-0, 90e). Du travail bien fait.