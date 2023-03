Chelsea veut à nouveau voler une cible d'Arsenal

Après leur avoir piqué Mykhailo Mudryk cet hiver, Chelsea voudrait à nouveau voler une cible d'Arsenal lors du prochain mercato.

Si Chelsea devait être comparé à un organe du corps humain, les Blues seraient assurément un estomac sans fond. Comment expliquer autrement l'appétit insatiable du club londonien sur le marché des transferts? Déjà habitué aux mercatos gargantuesques sous la présidence de Roman Abramovich, le club a encore décuplé sa faim de grands noms depuis sa reprise par Todd Boehly. Et la direction s'est aussi fait une spécialité : voler les cibles du rival d'Arsenal.

Un appétit toujours démentiel

Après avoir dépensé près de 300M lors du mercato hivernal pour développer une collection de stars en espérant relever le niveau d'une saison catastrophique, Chelsea navigue encore en eaux troubles. Face à ce constat d'échec, la direction sportive a cependant décider de ne pas se remettre en question et de verser dans le « toujours plus ». Pas question donc d'équilibrer les dépenses pour construire un effectif cohérent, faites place à toujours plus d'achats clinquants.

Et le fait que Graham Potter n'ait pas son mot à dire dans le mercato explique en partie les achats compulsifs à la limite de l'intelligence sportive. Alors que l'effectif déborde déjà de médians, c'est encore au milieu de terrain que la direction a décidé d'investir la saison prochaine. Les Blues auraient en effet coché le nom de l'Équatorien Moises Caicedo, auteur d'une très bonne Coupe du monde, aujourd'hui actif à Brighton.

Une lutte âpre pour voler à Arsenal

Un choix compréhensible au vu du niveau footballistique affiché par l'accrocheur milieu de terrain mais qui ne ravira certainement pas les suiveurs d'Arsenal. Il faut dire que les Gunners sont passés tout près de signer l'Équatorien lors du mercato hivernal et qu'en cas de transfert à Chelsea, ce serait le deuxième joueur « volé » par le rival en six mois après Mykhailo Mudryk cet hiver.

Les Blues ne sont cependant pas les seuls sur le coup. En dehors d'Arsenal, qui aimerait valider ses premières prises de contact, deux autres cadors de Premier League aurait déjà manifesté leur intérêt auprès des Seagulls : les deux ennemis historiques de Liverpool et Manchester United. L'avenir de l'énergique milieu de terrain est toutefois également lié à celui de Declan Rice, l'autre cible des grands d'Angleterre.