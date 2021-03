Chelsea, Tuchel : "​Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr !"

L'entraîneur de Chelsea a plaisanté sur la possibilité de retrouver son ancien club en quarts de finale de la C1.

Parfois le destin fait bien les choses. Et ce vendredi, il pourrait à nouveau se montrer taquin avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui a éliminé le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions, quelques années après la fameuse "Remontada", pourrait retrouver une vieille connaissance au prochain tour : Thomas Tuchel. Débarqué cet hiver par les dirigeants du PSG, l'Allemand a rebondi du côté de Chelsea afin de remplacer Frank Lampard.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Thomas Tuchel a réussi ses débuts avec Chelsea. En effet, en menant son équipe une nouvelle fois à la victoire, et à la qualification, ce mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, l'Allemand est devenu le coach réalisant les meilleurs débuts de l'histoire à la tête des Blues, lui qui ne compte toujours aucune défaite en treize matches depuis son arrivée.

Ces dernières saisons, Chelsea a souvent été opposé au PSG en Ligue des champions, avec des affrontements épiques notamment à l'époque de José Mourinho avec le but de la victoire de Demba Ba, mais aussi avec les buts de Thiago Silva et David Luiz venant crucifier les Blues à Stamford Bridge. Et il n'est pas impossible que les deux équipes se retrouvent à nouveau au prochain tour. Ce serait un sacré clin d'oeil du destin auquel on doit forcément penser dans les deux camps.

"Le PSG, je les connais bien"

Après la victoire des Blues, Thomas Tuchel a affiché sa satisfaction au micro de RMC Sport et a évoqué une éventuelle retrouvaille avec le PSG : "Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr (rires) ! Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre. On doit attendre, c'est toujours un moment avec du suspense et on ne peut pas changer (...) Nous sommes une équipe toujours capable de trouver une solution offensive et de combattre, nous sommes prêts à souffrir".

"C'est notre victoire sans but encaissé, c'est superbe. On peut seulement observer le potentiel des joueurs et du clubs. Les joueurs sont habitués à jouer à un très haut niveau, dans une compétition comme la Premier League, très forte. Je sens que je suis en phase avec cette équipe, c'était exceptionnel. On donne notre avis, on veut aider les joueurs mais c'est leur potentiel sur le terrain", a ajouté le technicien allemand.

Arrivé dans une équipe de Chelsea en perdition, Thomas Tuchel est en passe de réussir son pari, à savoir réussir à qualifier les Blues pour la prochaine Ligue des champions en accrochant une place dans le top 4, mais si l'Allemand peut également se "venger" et jouer un vilain tour au Paris Saint-Germain en ayant l'occasion de les éliminer au prochain tour, ou en demi-finale, il ne se gênera probablement pas.