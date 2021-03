Chelsea - Marcos Alonso explique son renouveau dans le système de Thomas Tuchel

Écarté des plans de Frank Lampard, le latéral gauche espagnol retrouve du temps de jeu depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea.

Marcos Alonso admet avoir vécu une période «frustrante» à Chelsea sous Frank Lampard, le défenseur espagnol ayant été écarté des plans de l'ancienne gloire du club. Pour rappel, le défenseur de 30 ans n'a eu aucun temps de jeu entre le 26 septembre et le 31 janvier, Ben Chilwell occupant le couloir gauche des Blues.

Depuis, les rênes de la direction ont été passées à Thomas Tuchel, et l'Espagnol s'est refait une place dans l'équipe, aligné à huit reprises toutes compétitions confondues. Alors qu'un départ a été évoqué pendant le mercato hivernal, Marcos Alonso est revenu sur ce changement de statut sur le site officiel du club anglais.

"Quand je restais à la maison, ce n'était pas facile d'aider l'équipe"

"C'était frustrant de ne pas jouer ? Oui bien sûr. Je n'avais pas beaucoup de chances. C'était dur. Mais c'est le football. Parfois c'est comme ça. Tout ce que vous pouvez faire est de continuer à travailler dur, de continuer à vous entraîner et d'essayer d'être prêt pour le moment venu", a ainsi révélé l'ibérique, qui s'est armé de patience.

"Quand je suis sur le terrain, c'est plus facile. Quand je restais à la maison, ce n'était pas facile d'aider l'équipe. Mais je suis très heureux de m'impliquer et de pouvoir aider l'équipe", a ensuite ajouté le latéral gauche, réputé pour ses qualités offensives. Néanmoins, pourquoi Marcos Alonso plaît-il autant à Thomas Tuchel ?

Depuis son arrivée, l'Allemand a peaufiné l’approche tactique de Chelsea et a favorisé une unité défensive de trois hommes qui recherche des ailiers pour donner de la largeur sur les flancs. Ce système a toujours été compatible avec les qualités de Marcos Alonso, qui n'a jamais hésité à s'approcher de la surface de réparation adverse.

"Il me donne la liberté d'aller de l'avant. Lorsque vous contrôlez le jeu, cela vous donne un peu plus de liberté. Et je suis toujours heureux d'aider l'équipe. Si nous contrôlons le match comme nous l'avons fait contre Everton, ce n'est pas facile de passer par le milieu. Alors j'aime faire ces courses du large vers l'intérieur" , a-t-il expliqué. Sous Thomas Tuchel, Chelsea est resté invaincu en 11 matches, série en cours, avec des progrès positifs à l'échelle nationale et continentale. Chamboulement.