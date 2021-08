Chelsea - Thomas Tuchel : "Lukaku, le package que nous recherchions"

L'entraîneur des Blues s'est confié sur l'arrivée de Romelu Lukaku au sortir de la victoire convaincante des Blues face à Crystal Palace, ce samedi.

Les Blues ne sont pas descendus de leur nuage. Victorieux en Ligue des Champions la saison dernière, les Londoniens ont parfaitement débuté leur exercice 2021-22 ce samedi, en s'imposant largement (3-0) face au Crystal Palace de Patrick Vieira, à Stamford Bridge. Le tout avec une équipe loin d'être au complet.

En effet, Chelsea était notamment privé de sa pièce maîtresse en la personne de N'Golo Kanté, tandis que Romelu Lukaku, recrue phare de l'été, manquait lui aussi à l'appel. Ainsi, les projecteurs ont été tournés vers d'autres joueurs qui, sans faire de bruit, se font une place dans l'effectif. À l'image de Trevoh Chalobah.





Prêté au FC Lorient la saison dernière, le défenseur de 22 ans a inscrit le troisième but des Blues ce samedi. Une joie pour son entraîneur Thomas Tuchel. "Fantastique. Il reçoit tous les éloges et c'est bien mérité. Deux excellents matches. Il a joué contre Arsenal et Tottenham en matches amicaux, puis 120 minutes mercredi, puis 90 aujourd'hui et marque. C'est fantastique, ces choses-là se produisent dans le sport. Une journée parfaite pour lui", s'est félicité le technicien au micro de la BBC.

Tuchel attend Lukaku avec impatience

L'entraîneur allemand apprécie le fait d'intégrer les jeunes pour parvenir à un parfait équilibre entre fougue et expérience. "Nous n'arrêterons jamais de le faire. Chalobah joue aux côtés de Reece James et Mason Mount. C'est comme ça que ça doit être. C'est ce que nous aimons. C'est ce que tout le monde aime dans le football - un mélange de joueurs célèbres de l'étranger et des joueurs de qualité de l'académie", a souligné l'ancien du Paris Saint-Germain, qui attend Romelu Lukaku avec impatience.

"Ce n'est pas un problème d'ajouter un joueur comme Lukaku à n'importe quelle équipe du monde. Il peut échapper à l'isolement lundi et a donc une semaine complète pour se préparer pour Arsenal et devrait être sur le terrain. Il a de la personnalité, du physique, de l'expérience dans différentes ligues dans de grands clubs. Il a l'expérience de la prise de responsabilité. C'est un grand fan de Chelsea et il s'est absolument battu, il était ravi de l'idée de terminer le mission ici qui n'est pas terminée pour lui. C'est le package que nous recherchions", a insisté Thomas Tuchel. Une recrue de poids, qui devrait permettre à Chelsea de se mêler à la lutte pour le titre en Angleterre.