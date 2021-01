Chelsea - Steven Gerrard triste pour son ami Frank Lampard

En conférence de presse, Steven Gerrard a eu une pensée pour son ami Frank Lampard, remercié, qui n'a pas été assez soutenu par Chelsea selon lui.

Pointant à une décevante 10ème place en malgré un recrutement ambitieux effectué l'été dernier, a pris la décision de se séparer de son entraîneur et ancienne gloire, Frank Lampard, mardi soir. Via un communiqué officiel, les Blues ont annoncé la séparation, intronisant dans la foulée Thomas Tuchel.

L'ancien entraîneur du , pour sa part remercié par les Franciliens en décembre dernier, n'a donc pas tardé à trouver un nouveau projet séduisant. À peine un mois plus tard, le voilà donc sur le banc de Chelsea. Si le choix des Blues se respecte, il fait toutefois grincer quelques dents ces dernières heures Outre-Manche.

"Chelsea aurait pu lui tendre la main et le soutenir pendant cette période difficile"

Ancien coéquipier de Frank Lampard en sélection, Steven Gerrard, toujours très proche de l'ex milieu de terrain, n'a pas caché sa déception en conférence de presse. "Je suis très déçu pour Frank, c'est un ami à moi et quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais connaissant la personne, il sera de retour en un rien de temps. Il va pouvoir faire le vide, se préparer pour nouveau projet et passer du temps avec sa jeune famille", a d'abord confié Steven Gerrard, qui aurait été un peu plus patient avec lui.

"Je suis déçu pour lui, j'ai trouvé que la décision a été prise très rapidement, juste après un bon résultat ce week-end. Mais je ne connais pas les détails, je ne sais pas comment il a vécu cela et je ne connais pas ses relations avec le club. Mais, selon moi, Chelsea aurait pu lui tendre la main et le soutenir pendant cette période difficile au niveau des résultats. Mais ce club a déjà fait cela dans le passé, ce n'est donc pas une surprise", a ensuite estimé l'ancien milieu de , amer.

Malheureusement pour Frank Lampard, les attentes ont été trop hautes suite à un mercato des plus séduisants. Ainsi, si la saison est encore loin d'être terminée et que la quatrième place n'est qu'à six longueurs, les dirigeants ont estimé nécessaire de laisser place à un nouveau staff pour encadrer les Blues.