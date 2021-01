OFFICIEL - Frank Lampard viré de Chelsea après dix-huit mois

Après dix-huit mois sur le banc de Chelsea, Lampard a été remercié suite aux mauvais résultats des Blues. Tuchel est le favori pour lui succéder.

Il était censé représenter le renouveau de mais après seulement dix-huit mois sur le banc des Blues, Frank Lampard a officiellement été mis dehors par les dirigeants londoniens. Malgré la victoire en contre Luton Town et le triplé de Tammy Abraham n’auront rien changé au futur de l’ancien milieu du terrain du club. Dans un communiqué, Chelse a annoncé le départ de Lampard avec effet immédiat.

"C’était une décision très difficile pour le Club, notamment parce que j’ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j’ai le plus grand respect pour lui, a écrit Roman Abramovich, le propriétaire du club. C'est un homme d'une grande intégrité et possède la plus haute éthique de travail. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu'il est préférable de changer de manager."

"Au nom de tous les membres du Club, du conseil d'administration et personnellement, je tiens à remercier Frank pour son travail en tant qu'entraîneur-chef et je lui souhaite plein succès à l'avenir. Il est une icône importante de ce grand club et son statut ici reste intact. Il sera toujours chaleureusement accueilli à Stamford Bridge."

Malgré le recrutement XXL durant l’été et les premières bonnes semaines de la saison, Lampard paye donc la crise de résultats à laquelle est confronté Chelsea depuis quelques semaines. Sur les huit derniers matches de , les coéquipiers de Giroud ont mordu la poussière à cinq reprises, avec notamment des revers contre des « gros » (Leicester, , , et ).

Cette mauvaise série a entrainé le club dans une chute au classement à la neuvième place du classement avec onze points de retard sur . L’entraîneur anglais paye aussi son incapacité à faire produire du beau jeu à Chelsea malgré les renforts estivaux.

Timo Werner est en manque de confiance face au but tandis que Kai Havertz a du mal à s’acclimater à la Premier League. Ayant pour objectif d’amener cette jeunesse londonienne vers les sommets anglais, Lampard n’aura pas eu le temps espéré pour mettre en place sa tactique. Sans coach, Chelsea doit annoncer très prochainement l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues comme le sait Goal.