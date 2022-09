Chelsea se sépare de Thomas Tuchel

Le mauvais début de saison des Blues a eu raison de Thomas Tuchel, licencié par Chelsea après la défaite à Zagreb en Ligue des champions.

Suite au début de saison décevant de Chelsea, le club a limogé son manager Thomas Tuchel. Le résultat le plus récent, une défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Todd Boehly qui a renvoyé son manager avec effet immédiat.

Chelsea a pris 10 points en cinq matches depuis le début de la saison, après avoir dépensé le plus d'argent sur le marché des transferts (environ 320 millions d'euros).

Les Blues ont perdu à Southampton, Leeds et Zagreb depuis le début de la saison, et ont été tenus en échec à domicile par Tottenham. Les performances sont loin d'être idéales et Boehly a décidé qu'un changement de manager était la réponse aux problèmes rencontrés sur le terrain.

"Au nom de tous les membres du Chelsea FC, le club souhaite exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous les efforts qu'ils ont déployés pendant leur séjour au club", peut-on lire dans le communiqué des Blues.

"Thomas aura, à juste titre, une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe et la Coupe du monde des clubs lors de son passage ici."

"Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint les 100 jours depuis la reprise du club, et qu'il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c'est le bon moment pour effectuer cette transition."