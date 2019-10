Chelsea, Pulisic : "Je ne jetterai pas l'éponge"

La recrue phare des Blues en provenance de Dortmund n'est pas heureux de son rôle à Stamford Bridge et veut inverser la tendance.

Recruté l'hiver dernier par contre plus de 60 millions d'euros, Christian Pulisic a remplacé Eden Hazard poste pour poste chez les Blues. Mais l'international américain connaît des débuts compliqués du côté de Stamford Bridge. L'ancien ailier du a débuté la saison dans la peau d'un titulaire sur le côté gauche avant d'être relégué sur le banc de touche. L'Américain est même resté sur le banc entre la cinquième et la septième journée en , et a rejoué dix minutes ce week-end contre .

Christian Pulisic est donc bien loin de répondre aux attentes fixées en lui lors de son achat au Borussia Dortmund. L'Américain est bien évidemment déçu de son rôle actuel mais n'entend pas baisser les bras et veut inverser la tendance : "Mon prix ? Ce numéro ne signifie rien pour moi. J'essaie de faire de mon mieux chaque fois que je suis sur le terrain. Je ne suis pas sûr de ce que le prix signifie pour vous, mais je dois juste continuer à essayer de donner le meilleur de moi-même pour moi-même et pour l’équipe. Vous ne pouvez pas ignorer complètement les commentaires sur les réseaux sociaux. Je ne vis pas sous un rocher. J'entends des choses, je vois des choses, mais je fais de mon mieux pour les bloquer".

"Gagner ma place"

L'article continue ci-dessous

"Je travaille juste pour moi-même. Les opinions extérieures ne comptent pas autant pour moi que ceux qui sont dans l’équipe, moi-même et les personnes qui s’intéressent à moi. Alors, je vais continuer à travailler, faire de mon mieux et ne pas m'inquiéter. La compétition dans l'équipe ne peut que me rendre meilleur et je pense que c'est ce qui rend les équipes meilleures. Lampard aime les joueurs qui travaillent très durs et font beaucoup de choses à l'entraînement et je dois simplement continuer à le faire, faire de mon mieux à l'entraînement et essayer de gagner ma place. Sur le plan culturel, c’est plus facile que l’ pour être honnête. Du côté du football, je suppose que vous pourriez dire que je m'adapte encore", a ajouté l'Américain.

Christian Pulisic veut récupérer sa place dans le onze de départ et sait qu'il doit être plus décisif : "C'est mon travail. Je joue un rôle offensif et je vais faire de mon mieux pour essayer pour marquer plus de buts et faire plus de passes décisives. Je pense que ça a été bien jusqu'à présent, donc je veux juste continuer à travailler dur. Je veux commencer. Je veux commencer chaque match. Je travaille dur à l'entraînement. Je veux être là. J'espère que tout le monde peut le voir, alors avec des moments comme celui-ci, j'espère pouvoir défendre ma cause. Je ne vais pas me contenter de lâcher prise et d'abandonner mais si je suis sur le banc, cela ne signifie pas que l'entraîneur ne pense pas que je fais partie de l'équipe, je dois juste continuer à pousser et à gagner ma place".

"J'ai fait de mon mieux avec les minutes que j'ai eues. J'ai essayé d'aider l'équipe du mieux que je pouvais. Je suppose que je suis heureux mais que je vais continuer à travailler plus fort et que je ne vais jamais arrêter d’essayer d’obtenir plus de minutes. Bien sûr, vous voulez jouer, être sur le terrain et faire partie de l’équipe autant que vous le pouvez, et ça fait mal de ne pas être là, mais je suis heureux d’avoir eu ma chance", a conclu l'ancien du Borussia Dortmund.