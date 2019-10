Chelsea - Lampard répond à Deschamps : Olivier Giroud pas convoqué à Southampton

L'attaquant des Bleus ne participera une nouvelle fois pas à la rencontre des Blues ce dimanche, alors que se profile la trêve internationale.

Appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de - qui défiera l' le 11 octobre puis la le 14 pour les éliminatoires de l' - Olivier Giroud reste en revanche sur la touche avec son club de . Pas entré en jeu ce mercredi à en , il n'est cette fois-ci pas dans le groupe qui se déplacera à ce dimanche (15h).

Un angle de lecture est possible pour analyser la situation, sur fond de clash entre Deschamps et Frank Lampard, le coach de Chelsea : il convient de rappeler que le technicien anglais avait demandé à son homologue français de ne pas sélectionner N'Golo Kanté, fatigué, pour les rencontres d'octobre. En guise de réponse, DD avait joué la carte de la malice, en rappelant à l'ancien milieu de terrain qu'il serait bien de faire jouer Giroud plus souvent... Le fait de ne pas convoquer l'ex-Montpelliérain pourrait donc être la réponse de la légende des Blues...

Il faut dire que depuis début septembre et les deux rencontres contre l'Albanie (4-1), où il avait marqué, et Andorre (3-0), l'ancien montpelliérain n'a que très peu joué en club : 17 minutes contre Valence en C1 et aucune apparition en championnat. Une situation sur laquelle le sélectionneur des Bleus s'est exprimé lors de l'annonce de sa liste, ce jeudi.

"C’est une situation qui n’est pas la meilleure ni pour lui ni pour nous, entre le dernier rassemblement et là, il a eu un temps de jeu très limité, même s’il a eu un virus qui l’a empêché de jouer trois matches, a déclaré Deschamps devant la presse.

L'article continue ci-dessous

"Il reste sur de bonnes performances avec nous, il est le 3e meilleur buteur français mais je souhaite que cette situation puisse évoluer. Ça tient beaucoup à ce qu’il a réalisé jusque-là avec nous. Il ne peut pas être à son meilleur niveau s’il ne joue pas un minimum. Je n’ai pas besoin de lui faire passer de message, on a discuté ensemble. Je ne sais pas ce qui se passera dans un mois."

"On a besoin de lui pour la saison", Frank Lampard

Une situation qui tranche avec les déclarations de Frank Lampard en milieu de semaine. Interrogé à l'issue de la victoire à Lille (2-1), le nouveau manager des Blues avait appelé son attaquant à rester mobiliser parce que l'occasion de jouer se présenterait. Ce ne sera encore pas pour cette fois.

"J'ai besoin de toutes les options pour la saison. Olivier est un fantastique professionnel, je pense qu'il comprend cela, avait assuré la légence du club au micro de RMC Sport mercredi. Tout le monde veut jouer et il en aura l'occasion. On a besoin de lui, vraiment, pour la saison. Il a un très bon comportement dans le vestiaire aussi. C'est très bien pour moi."