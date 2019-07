Hazard : "Pulisic peut devenir l'un des meilleurs au monde à Chelsea"

Le milieu offensif américain marche sur les pas de la nouvelle recrue du Real et celle-ci est convaincue qu'il peut relever ce défi.

Eden Hazard estime que Christian Pulisic peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde au moment où l'international américain cherche actuellement à prendre ses marques à .

"Il peut devenir une vraie star"

Hazard a filé au cet été après sept années passées à Stamford Bridge et au cours desquelles il a inscrit plus de 100 buts, remporté deux titres de et a été nommé joueur de l’année à quatre reprises. Pour le remplacer, les Blues ont donc misé sur Pulisic. Il a été recruté au , vice-champions d' , pour un montant de 64 millions d'euros. Saura-t-il faire oublier le Belge ? Ce dernier est convaincu que oui. "[Pulisic] peut être l’un des meilleurs dans le futur", a déclaré Hazard à Associated Press. "Il peut devenir une star. Maintenant, il est dans l'un des meilleurs clubs du monde ...C'est un bon joueur."

Pulisic lui-même a rapidement temperé les comparaisons avec Hazard, déclarant à Sky Sports au début de ce mois : "Je dois prouver ma propre valeur et faire de mon mieux pour aider cette équipe."

L’Américain a beaucoup brillé lors de sa première saison à Dortmund, mais bon nombre d'observateurs jugent que sa progression a été freinée au cours des deux dernières saisons. Jadon Sancho et Jacob Bruun Larsen sont passés devant lui aux yeux de de Lucien Favre, bien qu'il ait contribué avec quatre buts et quatre passes décisives à la bonne saison du BVB lors des 20 matches de qu'il a joués.

Dorénavant, sous la direction de Frank Lampard, il cherche à faire évoluer son jeu et à exploiter son potentiel indéniable. Et son manager est confiant quan au fait qu'il va parvenir à ses fins. Il a impressionné lors de ses premiers pas sous le maillot de Chelsea, survenus lors du mach amical de pré-saison. Les Londoniens ont assuré une victoire 2 à 1 sur Barcelone lors de la finale de la Rakuten Cup.

Les jeunes pépites Tammy Abraham et Mason Mount ont également débuté lors de cette partie. Une rencontre qui a aussi vu Antoine Griezmann s'est présenté pour la première fois sous un maillot barcelonais.