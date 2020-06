Chelsea - Olivier Giroud explique sa célébration engagée

L'attaquant français avait célébré son but face à Aston Villa en rendant hommage George Floyd et en soutien au mouvement 'Black Lives Matter'.

Buteur décisif lors de la victoire de Chelsea face à Aston Villa (1-2) dimanche, en , Olivier Giroud a inscrit sa troisième réalisation cette saison. Pour célébrer ce but, l'attaquant français s'est distingué en posant un genou à terre, de manière à soutenir le mouvement "Black Lives Matter".

"Important que cela vienne d'une personne blanche"

"C'était un hommage à George Floyd et au mouvement 'Black Lives Matter'. Et je lève toujours les doigts vers le ciel parce que je suis chrétien. Je pense qu'on vit une période difficile. J'aimerais que les gens montrent plus d'amour entre eux et qu'ils fassent disparaître ce genre de haine", a d'abord expliqué le Champion du Monde, dans des propos relayés par l’Evening Standard, avant de prendre position en faveur d'un monde globalement plus juste, plus tolérant.

"Je veux me battre contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Je pense aussi que c'était important que cela vienne d'une personne blanche. On devrait rester solidaires, on doit montrer plus de respect, de soutien, d'humilité et d'amour entre nous", a ensuite ajouté l'ancien d' . Exemplaire.