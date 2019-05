Chelsea, Morata veut rester à l'Atletico Madrid

Prêté par les Blues aux Colchoneros lors de la seconde partie de saison, l'attaquant espagnol a manifesté son souhait de rester à Madrid.

Alvaro Morata a réalisé son rêve en rejoignant l'Atletico Madrid l'hiver dernier. Auteur de six buts en dix-sept rencontres, l'attaquant espagnol est monté en puissance avec les Colchoneros. Prêté par , l'ancien avant-centre du et de la ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et pourrait retrouver les Blues et la la saison prochaine. Néanmoins, ce n'est pas son souhait premier.

En effet, dans une interview accordée à Marca, Alvaro Morata a clamé haut et fort son souhait de rester à l'Atletico Madrid la saison prochaine : "Il est très clair que je veux être ici. Ça ne me passe pas par la tête de partir d'ici. J'espère que ce soit résolu le plus tôt possible, je suis heureux ici. Je veux être ici les années qui me restent en tant que footballeur professionnel. Tant qu'ils m'aiment et que les gens sont heureux avec moi, je veux être ici. J'ai trouvé le bonheur ici. Je suis où je veux être. Bien que maintenant ce soit facile à dire et que les gens croient que je le dis pour marquer des points, je veux être ici".

"Simeone est l'Atletico Madrid"

"Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais signé définitivement ici il y a longtemps. C'est ce que je souhaite. Ce sont des détails contractuels. Nous ne pouvons rien faire. Si c'était moi qui avais les cartes en main, j'aurais signé mon contrat avec l' . J'ai tout fait pour venir et je ferai le maximum pour rester ici. La vérité est que, personnellement, je suis très heureux au-delà du côté sportif dans le club où je suis arrivé, pour la façon dont les gens se sont comportés… ce n’était pas facile au début en raison des circonstances dans lesquelles je suis venu ici. Je savais que je devais parler peu et travailler dur. Au niveau collectif, peut-être deux ou trois matches où, si nous étions meilleurs, nous parlerions d’autre chose. La saison est terminée, il est temps de penser à la prochaine. Je suis très heureux d'être venu ici et j'espère rester", a ajouté la recrue hivernale des Colchoneros.

Malgré le probable départ d'Antoine Griezmann, l'attaquant reste confiant pour les Colchoneros tant que son entraîneur ne quitte pas le club. Alvaro Morata a encensé Diego Simeone : "Il serait difficile de voir l'Atlético Madrid sans Diego Simeone. Le changement de l'Atlético Madrid ces années ... Diego Simeone est le club. Il y a eu beaucoup de joueurs, mais l'Atlético Madrid se bat toujours depuis que El Cholo est arrivé. Ce serait une grande perte. Diego Simeone est l'Atlético Madrid. Personne n'imagine le club sans lui".

"En fin de compte, il a beaucoup de choses que tout le monde sait. Le personnage ... Cela vous fait tout donner, fait ressortir le meilleur de vous. Il y a un équilibre parce que c'est une bonne personne et vous pouvez plaisanter sur autre chose que le football. C'est l'équilibre parfait. Il protège ses joueurs, son peuple et fait partie des meilleurs tactiquement. C'est nécessaire pour être l'un des meilleurs du monde", a conclu l'Espagnol.