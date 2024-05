Chelsea mise une fortune sur le "nouveau Vinicius"

Barcelone et le Real ont tous deux la réputation de surveiller le marché sud-américain, à la recherche des prochains grands talents

Cependant, il semble qu'ils vont tous deux passer à côté de l'un des plus brillants d'entre eux : Estevao Willian.

Estevao est considéré comme l'un des meilleurs jeunes du football brésilien à l'heure actuelle, au même titre que la future star du Real Madrid, Endrick Felipe. Les deux joueurs évoluent dans le même club (Palmeiras) et ont tous deux 17 ans. Les Blancos ont récemment été associés à la signature d'Estevao, surnommé « Messinho » ces dernières années, tandis que le FC Barcelone est un admirateur de longue date de l'adolescent.

Messinho proche de Chelsea

Cependant, aucun des deux ne mettra la main sur lui, Relevo rapportant que Chelsea est prêt à remporter la course à sa signature. Les Blues paieront 30 à 35 millions d'euros, plus les variables, pour signer l'un des plus grands espoirs du football mondial, et il rejoindra l'ouest de Londres à l'été 2025...

Selon toute vraisemblance, le FC Barcelone aurait été le grand favori pour recruter Estevao, étant donné qu'il est un de ses grands admirateurs. Cependant, les Blaugrana n'ont pas pu se l'offrir, ce qui a ouvert la porte à Chelsea.