Chelsea : Loftus-Cheek craint de chuter du Top 4

Mais qu'arrive-t-il à Chelsea ? L'équipe de Thomas Tuchel a occupé une place qualificative pour la Ligue des champions pendant de longues semaines au cours de la saison 2021-22, avant de s'écrouler au printemps. Les Blues n'ont remporté qu'une seule victoire lors de leurs quatre derniers matches et ne comptent plus que trois points d'avance sur Arsenal et cinq sur Tottenham à quatre journées de la fin. Peuvent-ils chuter du Top 4 anglais ?

Loftus-Cheek regrette les erreurs individuelles

Ruben Loftus-Cheek, milieu de terrain du club londonien, a accordé un entretien au site officiel de Chelsea après la défaite contre Everton (1-0), inquiet. "Nous sommes tous très déçus. En entrant dans le match, nous savions que l'atmosphère serait hostile et que ce serait comme une finale pour eux. Nous l'avons senti tout de suite. Nous avons fait quelques erreurs au cours des derniers matches. C'est comme ça le football, si vous continuez à vous tirer dans le pied, il sera difficile de s'en sortir", a ainsi confié l'international anglais.

Loftus-Cheek admet que les normes collectives doivent être relevées à nouveau à Stamford Bridge au cours des prochaines semaines. "C'est à nous, en tant qu'individus, de nous accorder et de nous affûter en tant qu'équipe. Tout le monde doit être prêt pour le match, ce sont les bases du football. Si vous n'avez pas ces bases, vous aurez des difficultés, comme ce fut le cas lors des quatre derniers matches", a insisté le puissant milieu de terrain.

Une situation qui sent le vinaigre...

"Ce n'est pas du tout le niveau de Chelsea. Nos niveaux de concentration n'étaient pas assez bons. Nous voulons être dans les quatre premiers, mais nous ne pouvons pas être aussi performants que d'autres équipes qui se débrouillent bien autour de nous. Nous avons besoin de victoires. C'est difficile à digérer pour le moment et nous y repenserons une fois que les émotions se seront calmées", a-t-il conclu. Plus que 4 matches de championnat.