Chelsea : Le Real Madrid fait une approche pour un transfert de Reece James

Le Real Madrid fait partie des grands clubs européens qui ont approché le défenseur latéral de Chelsea Reece James pour un éventuel transfert. Le plan du Real Madrid serait de signer le défenseur latéral lors de mercato estival en 2023. À court terme, leur priorité reste de s'assurer les services de l'attaquant du PSG Kylian Mbappé, après avoir déjà trouvé un accord pour le défenseur des Blues Antonio Rudiger.

L'équipe de Carlo Ancelotti est également prête à défier les Blues et Liverpool pour signer le milieu de terrain de Monaco, Aurélien Tchouameni. Reece James s'est imposé comme l'un des joueurs clés de Chelsea et serait une perte énorme pour Thomas Tuchel, qui compte sur lui comme titulaire. Il est l'un des joueurs autour desquels la hiérarchie du club veut construire son équipe pour les prochaines années.

Le Real Madrid va-t-il signer Reece James ?

Malgré sa place dans l'équipe première, Reece James, qui est sous contrat jusqu'en 2025, ne fait pas partie des joueurs les mieux payés de Chelsea. C'est une situation similaire à celle de Mason Mount, les deux joueurs étant farouchement loyaux à Chelsea, mais ils sont parmi les moins bien payés de l'ouest de Londres. Même si la liste des choses à faire par les nouveaux propriétaires à leur arrivée est énorme, ils devront assurer l'avenir à long terme de ces deux joueurs qui pourraient voir leur tête tourner d'ici l'été 2023, surtout si les choses ne se passent pas comme prévu dans les mois à venir.

Le Real Madrid dévoile son prix pour Asensio

La situation contractuelle des deux joueurs a surpris les rivaux européens des Blues, qui leur ont demandé s'ils étaient intéressés par une prolongation de leur contrat en vue d'un futur transfert. Les deux joueurs ont insisté sur le fait que ce n'était pas le cas, mais ils ont eu peu de dialogue sur la prolongation de leur contrat jusqu'à présent.

Qui va quitter Chelsea cet été ?

Cesar Azpilicueta est toujours dans le viseur du FC Barcelone, Andreas Christensen a déjà accepté de rejoindre le Camp Nou et Rudiger va à Madrid. Jorginho est l'une des cibles estivales de la Juventus et pourrait être autorisé à partir, alors que Conor Gallagher devrait revenir dans l'équipe après son prêt à Crystal Palace. Saul Niguez ne devrait pas être acheté définitivement par Chelsea, qui ne peut actuellement pas exercer cette option en raison des sanctions qui pèsent sur le club.

Real Madrid : Benzema évoque sa performance face à City

De plus, N'Golo Kante et Marcos Alonso voient leurs contrats expirer l'année prochaine et devront discuter de nouveaux contrats s'ils veulent rester à Stamford Bridge. Plusieurs clubs sont intéressés par un transfert, notamment Armando Broja et Levi Colwill, qui sont respectivement à Southampton et Huddersfield. Tout cela étant dit, les Blues ne peuvent ni signer ni vendre de joueurs avant l'arrivée d'un nouveau propriétaire.

L'article continue ci-dessous

Cependant, ils ont déjà commencé à faire des repérages et à discuter des options de transfert à la base d'entraînement du club à Cobham, afin d'être prêts dès qu'ils auront le feu vert pour recommencer à bouger. De nombreux transferts potentiels sont liés aux départs de joueurs, la politique du "un dedans, un dehors" ayant été discutée avant que Roman Abramovich ne soit contraint de vendre le club.

Reportage complémentaire de Jorge Picon.