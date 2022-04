Real Madrid : Benzema évoque sa performance face à City

Ce match passionnant entre deux des meilleures équipes du football européen a donné lieu à une alléchante demi-finale retour de la Ligue des champions au Santiago Bernabeu.

C'était une nuit magique, exactement le genre de rencontre pour laquelle la Ligue des champions a été conçue à l'origine.

Et le point culminant a été le penalty de Benzema, le but qui a tout changé en vue du retour. Après le match, dans des commentaires rapportés par The Athletic, le Français s'est expliqué.

L'article continue ci-dessous

"Je l'ai toujours en tête", a-t-il déclaré. "Si vous ne tirez jamais de penalties, vous n'en raterez jamais. C'est une question de confiance mentale, rien d'autre. J'ai beaucoup de confiance en moi.

"Une défaite n'est jamais bonne. Nous sommes en mission dans cette Ligue des champions, nous ne baissons jamais les bras. Maintenant, nous devons aller à Bernabeu. Nous avons besoin de nos fans, comme jamais auparavant, et nous allons faire quelque chose de magique. C'est-à-dire gagner."