Le Real Madrid dévoile son prix pour Asensio

À 26 ans, Asensio a eu du mal à se développer pour devenir la superstar qu'il avait autrefois promis d'être pendant ses premières années au Real Madrid. Bien qu'il ait connu une saison décente et sa série de départs la plus régulière sous Carlo Ancelotti depuis 2018, les choses ont tourné au vinaigre après avoir perdu sa place au profit d'une combinaison de Fede Valverde et Rodrygo Goes. C'est également la première fois qu'il atteint le nombre de buts à deux chiffres depuis qu'il a aidé le club à remporter sa dernière victoire en Ligue des champions.

Ces 11 buts n'ont pas été suffisants pour lui assurer une place de titulaire à l'approche de la compétition. Depuis son remplacement lors du huitième de finale du Paris Saint-Germain, Asensio n'a joué que deux minutes en Europe.

Cela a conduit à une importante spéculation autour de son avenir, surtout après que le joueur a laissé tomber son agent Horacio Gaggioli pour Jorge Mendes. Son contrat prenant fin en 2023, il semble que ses chances de rester au club dépendent de l'acceptation d'un salaire réduit.

S'il décide effectivement de quitter le club pour des minutes cet été, il devra laisser à Florentino Perez un remboursement important. Sport affirme que le prix demandé par Asensio est de 35-40 millions d'euros.