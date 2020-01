Chelsea, Lampard : "Cavani, un superbe joueur"

Avec le départ probable d'Olivier Giroud, Frank Lampard a évoqué le Parisien Edinson Cavani.

Edinson Cavani est aussi apprécié en visiblement. Alors que l’Atlético de Madrid tente de convaincre le (on parle d'une offre de 10 millions d'euros refusée par le club francilien), Frank Lampard, le boss de , a lui aussi évoqué le Matador :

« C’est un superbe joueur. J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude. Son nombre de buts parle pour lui. Je ne suis absolument pas au courant de sa situation donc on verra », a ainsi admis le coach des Blues en conférence de presse.

Alors que le départ d’Olivier Giroud est presque acté, voir Chelsea tourner autour du buteur uruguayen du PSG serait tout a fait vraisemblable. Affaire à suivre...