OL, Garcia ne dément pas pour Toko-Ekambi

L’entraineur lyonnais, Rudi Garcia, n’a pas démenti l’information selon laquelle Karl-Toko Ekambi allait rejoindre son club.

Après un passage de quelques mois en , l'ex-Angévin Karl Toko-Ekambi est pressenti pour effectuer son retour en . Le Camerounais est pressenti pour renforcer les rangs de l’OL, et à en croire plusieurs sources concordantes, il se trouve déjà à Lyon pour parapher dans son contrat.

Toko-Ekambi future recrue des Gones ? La question a été posée directement à Rudi Garcia, ce lundi en conférence de presse. Le coach lyonnais n’a pas démenti : « Il nous faut des joueurs offensifs de qualité, il en fait partie. Si on peut conclure quelque chose avec lui, c’est très bien. Mais moi, je m’occupe de mon entraînement de cet après-midi et de mon match de demain. »

Garcia a ensuite enchéri en avouant que son effectif avait besoin d’être renforcé en raison des nombreuses défections qui le touchent. « Tout rentre en compte dans notre réflexion. On est en course sur quatre tableaux, on est que deux en dans cette configuration-là, a-t-il indiqué. Cela veut dire beaucoup de matches. , c'est le premier de nos neuf matches en 27-28 jours. Il va y avoir des blessés, des suspendus. Il faut se renforcer quantitativement, mais on essaye aussi qualitativement, avec des joueurs qui nous apportent une plus-value. »