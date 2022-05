Chelsea : la vente à Boehly autorisée par le gouvernement britannique

La vente de Chelsea à un consortium dirigé par le milliardaire américain Todd Boehly a été approuvée par le gouvernement britannique et la Premier League, alors que les 19 années passées par Roman Abramovich à la tête du club de l'ouest de Londres touchent à leur fin. L'investissement total s'élèvera à 4,25 milliards de livres (5,2 milliards de dollars), dont 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars) constitueront le prix de vente du club, tandis qu'un accord prévoit que 1,75 milliard de livres (2,1 milliards de dollars) seront investis sur 10 ans.

L'accord d'achat a été signé il y a quinze jours et a été approuvé par le test des propriétaires et directeurs de la Premier League, tandis que le gouvernement a maintenant facilité la transaction financière. "Le conseil d'administration de la Premier League a approuvé aujourd'hui la proposition de rachat du Chelsea Football Club par le consortium Todd Boehly / Clearlake", a déclaré la ligue dans un communiqué.

"L'achat reste soumis à la délivrance par le gouvernement de la licence de vente requise et à la réalisation satisfaisante des dernières étapes de la transaction. Le conseil d'administration a appliqué le test des propriétaires et des administrateurs de la Premier League (OADT) à tous les administrateurs potentiels et a effectué les vérifications nécessaires. Les membres du Consortium qui achète le club sont des affiliés du Clearlake Capital Group, L.P., Todd Boehly, Hansjorg Wyss et Mark Walter. Le Chelsea FC va maintenant travailler avec les gouvernements concernés pour obtenir les licences nécessaires à la réalisation du rachat", a conclu la Premier League.

Le gouvernement britannique ne bloque pas la vente

La ministre britannique des sports et de la culture, Nadine Dorrie, a confirmé que le gouvernement avait délivré mardi soir la licence spéciale dont Chelsea a besoin pour conclure la vente. "La nuit dernière, le gouvernement a délivré une licence qui permet la vente du Chelsea FC. Compte tenu des sanctions que nous avons imposées à ceux qui sont liés à Poutine et à l'invasion sanglante de l'Ukraine, l'avenir à long terme du club ne peut être assuré que par un nouveau propriétaire", a déclaré Mme Dorrie dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes convaincus que le produit de la vente ne profitera pas à Roman Abramovich ou à d'autres personnes sanctionnées. Je tiens à remercier tout le monde, en particulier les fonctionnaires qui ont travaillé sans relâche pour maintenir le club en activité et permettre cette vente, protégeant ainsi les fans et la communauté du football au sens large", a ajouté Nadine Dorie.

Qui sont les nouveaux propriétaires de Chelsea ?

Boehly est le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles de la Major League Baseball (MLB) et un investisseur minoritaire dans l'équipe de la National Basketball Association (NBA), les LA Lakers. Il a tenté d'acheter Chelsea en 2019 pour 2,2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars), mais son offre a été rejetée. Il a publiquement déclaré son intérêt pour le rachat d'une équipe de Premier League et deviendra le visage de cette offre.

Boehly devrait siéger au conseil d'administration et jouer un rôle de guide, bien qu'il ne détienne qu'une participation minoritaire. La majorité des fonds a été apportée par Clearlake Capital, avec la participation des cofondateurs de la société de capital-investissement José E. Feliciano et Behdad Eghbali.

Mark Walter, qui est le principal propriétaire des Dodgers, est également impliqué, ainsi que Hansjorg Wyss, associé de longue date de Boehly et autre milliardaire. Les membres du conseil d'administration et les conseillers non exécutifs sont Danny Finkelstein, chroniqueur au Times et membre du parti conservateur, ainsi que Barbara Charone, responsable des relations publiques à Londres.

Qu'est-ce qui va changer à Chelsea avec le nouveau propriétaire ?

Les Blues ne seront plus déficitaires grâce à Roman Abramovich qui injectera 1,5 milliard de livres sterling (1,9 milliard de dollars) de sa fortune personnelle pour maintenir les dépenses somptuaires du club. Cela ne veut pas dire que les nouveaux propriétaires ne vont pas investir, comme ils l'ont fait dans le passé avec leurs autres équipes sportives, mais ils vont chercher à augmenter les revenus pour s'assurer que les comptes sont équilibrés.

Il s'agira plutôt d'un modèle à la Liverpool, avec des données qui guideront de nombreuses décisions au sein du club. Ils ont également accepté d'investir dans Stamford Bridge, l'académie, l'équipe féminine et Kingsmeadow (stade de l'équipe féminine) et de poursuivre le financement de la Fondation Chelsea. On pense que Boehly a un plan détaillé pour le stade de l'équipe première afin de l'amener au niveau des meilleurs stades de football européens. Tuchel demandera des défenseurs centraux dans un premier temps et le groupe de Boehly a l'intention de renouveler les contrats de joueurs clés comme Mason Mount et Reece James.

Roman Abramovich empochera-t-il l'argent de la vente de Chelsea ?

Le produit de la vente sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé, Abramovitch ayant fait part de son intention d'en reverser la totalité à des œuvres caritatives. Le gouvernement britannique a dû donner son accord pour le transfert des fonds sur le compte en raison de son statut de personne sanctionnée.

Cette décision fait suite à des allégations du gouvernement selon lesquelles il entretiendrait une relation étroite avec le président russe Vladimir Poutine. Des contrôles doivent encore être effectués au niveau de l'Union européenne (UE) et au Portugal, car Abramovich détient un passeport portugais, mais ils devraient être levés.