Chelsea, Kovacic parti pour rester

Prêté cette saison à Chelsea, le milieu de terrain croate va rester et s'engager dans les prochaines heures chez les Blues.

Interdit de recrutement cet été, , qui a perdu Eden Hazard, transféré au pour 100 millions d'euros, a tout de même jusqu'au 30 juin pour décider de conserver ou non les joueurs dont il disposait en prêt cette saison. Les Blues pourraient donc très bien décider de garder Gonzalo Higuain et/ou Mateo Kovacic, tandis qu'Alvaro Morata pourrait revenir, lui qui est prêté à l'Atletico Madrid depuis le mois de janvier.

Si Chelsea ne semble pas avoir affiché la volonté de garder l'attaquant argentin, prêté par la lors de la deuxième partie de saison, recruté pour combler Maurizio Sarri, depuis parti à Turin, la donne n'est pas la même pour Mateo Kovacic. Les Blues ont envie de conserver le milieu de terrain appartenant encore au Real Madrid. Et selon la presse espagnole cette opération serait en bonne voie et aurait pris un tournant ce jeudi.

Un accord à 45 millions d'euros ?

En effet, Marca et AS annoncent que Chelsea serait sur le point de trouver un accord avec les Merengue afin de d'attacher les services de Mateo Kovacic. Selon As, l'accord n'est pas encore entériné mais devrait bientôt intervenir. Le Real Madrid demanderait 50 millions d'euros pour lâcher l'international croate. Les négociations se seraient intensifiés lors des derniers jours, tout en sachant que Chelsea a jusqu'au 30 juin pour conclure l'opération.

De son côté Marca est encore plus optimiste. Le journal madrilène annonce que l'accord entre Chelsea et le Real Madrid devrait intervenir dans les prochaines heures. Les Merengue cèderaient Mateo Kovacic contre un chèque de 45 millions d'euros. Le transfert qui doit être officialisé avant lundi prochain pourrait l'être dans les prochaines heures selon Marca. Mateo Kovacic va selon toute vraisemblance quitter le Real Madrid. Goal est en mesure de confirmer que les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 45 millions d'euros pour le Croate.

En concurrence avec Ross Barkley cette saison, l'international croate a réussi à convaincre les dirigeants de Chelsea de miser sur lui. Mateo Kovacic a répété à plusieurs reprises durant la saison qu'il n'était pas contre l'idée de rester à Londres chez les Blues, lui qui a enfin eu un temps de jeu régulier. Il ne resterait donc plus qu'à régler quelques détails pour que l'ancien joueur de l' et du Dinamo Zagreb voit son souhait exaucé.