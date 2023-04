Chelsea : Kai Havertz avec Thomas Tuchel au Bayern Munich ? L'Allemand répond !

Après la nomination de Thomas Tuchel, son ancien entraîneur à Chelsea, au Bayern Munich, Kai Havertz a vu son nom être associé aux Bavarois.

Chelsea sera à la croisée des chemins cet été. Avec une non qualification en Ligue des champions qui se profile et après l'éviction de Graham Potter, et la probable nomination de Frank Lampard en intérimaire, Todd Boehly aura de lourdes décisions à prendre à la fin de la saison et notamment concernant un effectif pléthorique qui risque d'être réduit.

"Je n'ai pas besoin de bouger tous les deux ans"

Kai Havertz a parfois été le bouc émissaire des malheurs de Chelsea en raison de son manque de régularité dans la finition, mais les critiques ne l'ont apparemment pas poussé à vouloir quitter le club londonien l'été prochain. L'Allemand jouit d'une belle réputation sur le marché européen et a même été annoncé du côté du Bayern Munich depuis la nomination de Thomas Tuchel, pour qui il a joué à Chelsea.

Kai Havertz a récemment laissé entendre que le Bayern Munich était un club difficile à refuser, mais toute idée de le rejoindre viendra probablement plus tard dans sa carrière. "J'ai encore un contrat de deux ans, je n'ai pas besoin de bouger tous les deux ou trois ans", a déclaré Havertz au Podcast Phrasenmaher de Bild. "Ma compagne et moi nous sentons très bien à Londres. J'aime le club, les gens et les supporters".

"Mon objectif est d'être à nouveau en finale de Ligue des champions"

"Pour l'instant, nous sommes toujours en Ligue des champions. Mon objectif est d'atteindre à nouveau la finale. Le football est très rapide, on ne sait jamais ce qui va se passer. Nous verrons ce qui se passera cet été. Je ne pense pas à cela", a conclu Kai Havertz. Un moyen de rassurer les supporters, bien que la présence ou non de la Ligue des champions la saison prochaine semble être une donne très importante dans la tête de l'Allemand.

Kai Havertz a adopté une approche différente de celle de Timo Werner et Romelu Lukaku, deux recrues offensives récentes qui ont rapidement compris que Stamford Bridge n'était peut-être pas le meilleur endroit pour elles. Hakim Ziyech aurait lui aussi pris la porte en janvier s'il n'avait pas été retenu par des formalités administratives.

Mais comme Chelsea dépense beaucoup sur le marché des transferts pour recruter des meneurs de jeu créatifs, Havertz pourrait bientôt être contraint de réfléchir à son avenir - ou à son absence d'avenir - sous la houlette du prochain manager permanent des Blues. Le Bayern Munich, bien sûr, est aujourd'hui dirigé par Thomas Tuchel, un fervent défenseur de Havertz qui a remporté la Ligue des champions grâce au but de son compatriote contre Manchester City en 2021. Havertz espère peut-être égoïstement que Chelsea engagera Julian Nagelsmann, un manager allemand qui a beaucoup vu jouer le joueur de 23 ans et pourrait avoir un faible pour lui.