FIFA : Chelsea interdit de recrutement pendant deux mercatos !

Suite à la violation des règles concernant le recrutement de joueurs mineurs, Chelsea sera interdit de recruter pendant les deux prochains mercatos.

Coup dur pour Chelsea ! Pour avoir enfreint les règles concernant le recrutement de 29 joueurs mineurs, les Blues ne pourront pas réaliser le moindre transfert lors des deux prochains mercatos, soit jusqu'à l'été 2020, comme l’annonce la FIFA ce vendredi. L’instance donne trois mois au club londonien, qui a fait appel de cette décision, pour régulariser la situation des jeunes concernés.

Chelsea Football Club has today issued the following statement. https://t.co/V4HBdmdcyr — Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 février 2019

Dans tous les cas, cela n’augure rien de bon pour Chelsea, qui a écopé d’une amende d’environ 530.000 €. En effet, Gonzalo Higuain et Mateo Kovacic, respectivement prêtés avec option d’achat par la Juventus et le Real Madrid, pourraient devoir faire leurs valises au mois de juillet si la commission d’appel de la FIFA venait à confirmer cette décision. Sans parler du possible départ d'Eden Hazard vers la Maison Blanche, qui ne pourrait être remplacé...

Le destin de l'entraîneur, Maurizio Sarri, pose lui aussi problème. Les dirigeants auraient dans l'idée de remplacer le technicien italien par Zinédine Zidane, mais les conditions posées par le champion du monde 1998 - à savoir garder Eden Hazard ainsi qu'une enveloppe de 228 millions d'euros pour recruter - ne pourraient être satisfaites.

La formation de Premier League n'est pas la seule à se retrouver dans le viseur de la FIFA, puisque la Fédération anglaise de football devra également payer une amende de 450.000 € et régulariser sa situation dans les six mois.