Chelsea, direction le Real Madrid pour Eden Hazard ?

Plus les jours passent, plus l'international belge se rapprocherait d'un transfert au Real Madrid l'été prochain selon la presse anglaise.

Partira, partira pas ? Depuis l'été dernier, le feuilleton Eden Hazard anime le quotidien de Chelsea. Et bien évidemment, plus l'été prochain se rapproche, plus se feuilleton prend de l'ampleur, mais se rapproche aussi de son dénouement. "Je sais ce que je vais faire. Je me suis décidé", a récemment lâché Eden Hazard dans un reportage qui sera diffusé ce mercredi soir par RMC Sport. Une citation qui a ravivé de plus belle le dossier concernant son avenir.

En effet, désormais la presse anglaise est quasiment unanime, Eden Hazard devrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Selon The Sun, tout porte à croire que la décision prise par l'international belge serait de rejoindre son club de "rêve", tandis que le Telegraph indique que l'ailier des Blues va très prochainement donner sa décision à ses dirigeants, qu'ils ignorent totalement jusqu'à présent. En Espagne, la presse avance qu'Eden Hazard aurait refusé plusieurs offres de prolongation de la part de Chelsea pour rejoindre le Real Madrid.

Sarri résigné

En fin de contrat en juin 2020, Eden Hazard a plus ou moins son avenir entre ses mains. Forcément, s'il refuse de prolonger, Chelsea sera contraint de le laisser filer au Real Madrid l'été prochain pour éviter de le perdre sans aucune contrepartie en juin 2020. Néanmoins, les deux clubs devront encore trouver un accord sur le montant du transfert. Une chose est sûre, si l'international belge débarque dans la capitale espagnole, un élément offensif en fera les frais. Et c'est Gareth Bale qui devrait en être la victime selon The Sun.

Pour rappel, plus le temps passe et plus les déclarations autour d'Eden Hazard semblent indiquer un départ de sa part. Maurizio Sarri a affiché sa résignation il y a quelques jours : "Eden a 28 ans. S'il veut partir, je pense qu'il doit partir", a déclaré l'entraîneur des Blues, laissant la porte ouverte à un départ de sa star belge l'été prochain. "Bien sûr, j'espère le contraire. J'espère qu'il veut rester ici. Il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur d'Europe en ce moment. Parfois, il se contente de moins. C'est mon travail de le faire progresser et de le mettre en position de faire de son mieux".

Alors que dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Thibaut Courtois a ouvertement milité pour la venue de compatriote et ex-coéquipier chez les Blues au Real Madrid la saison prochaine : "Neymar ou Hazard ? Je choisirais bien sûr Eden. Je l'aime bien, mais le choix appartient au conseil d'administration. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ce n'est pas une question pour moi, mais pour le président et la direction". Seul Eden Hazard à la réponse, mais tout indique que son avenir sera en Espagne.