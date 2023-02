Chelsea : Graham Potter répond aux critiques sur l'investissement massif des Blues lors du mercato

Graham Potter a accusé ceux qui scandent "quel gaspillage d'argent" en direction de Chelsea d'être envieux du pouvoir d'achat du club.

Loin d'être le club le plus populaire du royaume d'Angleterre, Chelsea n'a pas arrangé sa côte de popularité après ses agissements lors du mois de janvier. Déjà détesté du temps de Roman Abramovich pour ses investissements massifs sur le marché des transferts à l'arrivée du Russe à la tête des Blues, Chelsea reste fidèle à lui-même et continue de dépenser sans compter.

Potter assume la politique de Chelsea

Après avoir racheté le club au printemps 2022, les Blues ont fait des folies lors des deux derniers marchés des transferts. Après avoir fait le grand saut l'été dernier, avec Todd Boehly et ses associés aux commandes, ils ont continué sur leur lancée en janvier 2023. Chelsea a battu le record britannique des transferts en acquérant Enzo Fernandez pour 121 millions d'euros, tandis que des joueurs comme Mykhailo Mudryk, Noni Madueke et Benoît Badiashile ont également fait l'objet de transactions importantes.

Les supporters de Fulham ont pris un malin plaisir à chanter "quel gaspillage d'argent" à l'équipe de Chelsea lors du derby de l'Ouest de Londres à Stamford Bridge (0-0), vendredi soir. Jurgen Klopp et Pep Guardiola font partie des nombreux entraîneurs de Premier League qui se sont demandés comment les Blues pouvaient investir autant sur le mercato.

"L'envie n'est pas une qualité"

Graham Potter, qui sera le premier à profiter de cet investissement, a répondu à toutes ces critiques en conférence de presse : "Nous avons dépensé l'argent que nous avons dépensé. Les médias ne vont pas laisser passer cela sous le radar. Tout le football va chanter cette chanson, c'est sûr. Tout le monde a droit à son opinion. Il y a la liberté d'expression, ce qui est bien. Je ne m'inquiète pas pour ça".

"L'envie n'est pas une bonne qualité à avoir. Je n'ai jamais été envieux de qui que ce soit. J'ai essayé de travailler et de faire du mieux que je pouvais dans les circonstances que j'avais. Il est préférable de se comparer à soi-même plutôt qu'à quelqu'un d'autre, car on ne connaît pas le contexte ou la situation. Je comprends aussi que c'est le monde dans lequel nous vivons, et cela me convient parfaitement", a ajouté l'entraîneur de Chelsea.

Au cours de l'été 2022, Chelsea a dépensé plus de 270 millions d'euros pour acquérir Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang, et le montant total de ses dépenses pour la saison aurait dépassé la barre des 650 millions d'euros avec les investissements réalisés sur les deux mercato.

Chelsea n'a pas encore vu de retour sur cet investissement. L'équipe de Graham Potter pointe à une triste neuvième place au classement de la Premier League, à 10 points du top 4, et se retrouve éliminée des deux coupes nationales et confrontée à un test difficile contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des champions.