Chelsea : Conte remet en question l'utilisation de Lukaku

Le tacticien italien, qui a offert un titre de Premier League à Stamford Bridge, a travaillé avec l'attaquant belge à San Siro.

Chelsea n'a pas réussi à "comprendre comment utiliser" Romelu Lukaku, l'ancien entraîneur des Blues et de l'Inter Antonio Conte remettant en question l'approche tactique de Thomas Tuchel. L'attaquant international belge a fait son retour à Stamford Bridge, lui qui avait déjà effectué un premier passage sans grand succès chez le club londonien, durant le mercato estival dans une transaction s'élevant à 115 millions d'euros.

Romelu Lukaku a fait ses débuts avec le club de l'ouest de Londres avec un but contre Arsenal pour ses débuts et quatre réalisations lors de ses quatre premières apparitions, mais depuis, il n'a plus trouvé la cible depuis quatre matches. Le dernier échec de Lukaku est survenu lors de la défaite 1-0 en Ligue des champions contre la Juventus, et Antonio Conte - qui a tiré le meilleur Lukaku avec l'Inter et l'a vu emmener son équipe vers le titre de champion d'Italie la saison dernière a remis en cause l'approche de Tuchel avec le Belge au micro de Sky Sport Italia.

"Je pense qu'il peut encore faire mieux, surtout au niveau de sa technique. Il est déjà à un très haut niveau, mais un joueur doit continuer à s'améliorer jusqu'au jour où il prend sa retraite. Pendant le match, il y a des moments où Romelu Lukaku a besoin d'être réveillé, mais à part ça, c'est l'un des attaquants les plus difficiles à affronter, car il peut faire des dégâts dans n'importe quelle zone du terrain", a analysé le technicien italien.

Lukaku va-t-il briller avec Chelsea ?

L'article continue ci-dessous

"Si vous avez un tel avant-centre, vous devez l'utiliser et je ne pense pas que Chelsea ait encore compris comment l'utiliser. La saison dernière, ils n'avaient pas de véritable avant-centre, alors ils ont fait tourner les positions, alors que Romelu Lukaku est une véritable référence en attaque. S'ils parviennent à comprendre comment utiliser Lukaku, alors Chelsea peut devenir l'équipe à battre en Ligue des champions cette saison", a conclu Antonio Conte.

On attend de Thomas Tuchel et de Chelsea qu'ils trouvent le moyen de tirer le meilleur de Romelu Lukaku en modifiant leur système. Antonio Conte, qui a remporté la Premier League à Stamford Bridge, espère que ce sera le cas après avoir contribué à développer le jeu de l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial : "Un entraîneur est bon s'il peut améliorer les joueurs. Je pense que nous avons fait du bon travail avec Romelu pendant deux ans".

"C'est un attaquant très spécifique. En faisant entrer Lukaku dans la surface, il est dangereux. Cependant, quand il part du milieu de terrain, il est incroyablement rapide. Il est très difficile de trouver un joueur qui est à la fois un homme de pivot, mais qui peut aussi courir depuis le milieu de terrain. Ce sont également des caractéristiques que je retrouve chez Erling Haaland. Je suivais Lukaku depuis très longtemps et je le voulais quand j'étais à Chelsea, même quand il était à West Brom", a souligné l'Italien, actuellement libre de tout contrat.