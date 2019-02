Chelsea, Aurelio De Laurentiis soutient Maurizio Sarri : "Il aime son travail à le folie"

Le président de Naples a défendu son ancien entraîneur et espère que Chelsea va lui laisser le temps de travailler.

Les jours de Maurizio Sarri sont peut-être comptés du côté de Chelsea. Après la défaite face à Manchester United, l'Italien était en sursis et avait trois matches pour redresser la barre. S'il a réussi son premier test face à Malmö, Maurizio Sarri aura fort à faire ce week-end en finale de la League Cup contre Manchester City. Néanmoins, certains observateurs estiment qu'il faut laisser du temps à l'ancien technicien de Naples pour mettre ses idées en place.

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Aurelio De Laurentiis a affiché son soutien envers son ancien entraîneur : "Ce serait amusant de jouer contre Chelsea en finale, en supposant bien sûr que Maurzio Sarri puisse tenir le coup ! J'espère qu'il y restera et qu'il réussira très bien, parce que Maurizio Sarri aime son travail jusqu'à la folie. Cela peut parfois le conduire à perdre son sang-froid, mais cela doit être respecté".

"Si je m'étais endetté pour un joueur, à quoi cela servirait de gagner ?"

"Maurizio Sarri a beaucoup donné à Naples. Certains ne seront peut-être pas toujours en mesure de partager sa vision du football, mais nous avons tous nos forces et nos faiblesses, sinon nous ne serions pas humains", a ajouté le président de Naples. Aurelio De Laurentiis a donc mis de l'eau dans son vin lui qui avait ouvertement critiqué l'attitude de l'entraîneur italien lors de son départ chez les Blues l'été dernier.

Aurelio De Laurentiis ne rend pas les armes en Serie A : "Il y a ce sentiment habituel de supporters déçus dans le stade. Nous nous battrons jusqu'au bout. Si quelqu'un hésite au premier obstacle, alors il est un échec dans la vie. S'il ne veut pas avoir un échec, il continue à se battre jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement celui qui termine le premier qui gagne. Nous gagnons tous si nous jouons avec nos capacités et la ferveur. Désolé, mais si j'avais créé une dette de 200 millions d'euros pour engager un joueur, à quoi cela servirait de gagner ? Pensons à la bonne recette du succès".

"Je pense que nous avons une très grande équipe, Carlo Ancelotti expérimente avec toute l'équipe. Il évaluera le niveau des joueurs. Il y a ceux qui sont capables d'interpréter ses instructions, d'autres avec moins de capacité, ceux qui ont joué avec plus et plus moins d’intensité. Nous ferons nos propres déductions et poursuivrons le projet qui va toujours s’améliorer", a conclu le président de Naples qui n'abdique pas face à la suprématie de la Juventus.