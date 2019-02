Chelsea - Après avoir refusé de sortir du terrain, Kepa s'excuse : "Un grand respect pour l'entraîneur"

Après avoir refusé de sortir du terrain face à City, Kepa, le portier espagnol de Chelsea, s'excuse sur les réseaux sociaux.

Le portier de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, a tenu à s’excuser via une publication sur son compte Twitter, après avoir refusé de sortir dans les dernières minutes de la finale de la Carabao Cup, dimanche soir face à Manchester City.

Un "malentendu" pour Sarri

Les Citizens ont finalement remporté le trophée aux tirs au but et "l'affaire Kepa" a depuis pris de l'ampleur dans les médias anglais et ce, malgré l'intervention du manager de Chelsea Maurizio Sarri. Le coach italien avait tenté d'éteindre l'incendie en conférence de presse d'après-rencontre, évoquant un "malentendu" avec son joueur.

"J'ai cru qu'il était blessé, je ne voulais pas qu'il reste s'il était dans cette condition, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je voulais Caballero sur le terrain. Mais lui voulait juste me dire qu'il était encore bon pour la séance de tirs au but"., a dit Sarri. "Mentalement, Kepa avait raison mais pas forcément dans son comportement. J'étais très en colère. Je vais lui parler, il doit comprendre car nous pouvons avoir des problèmes, surtout avec vous (la presse)"., avait ajouté le manager transalpin.

«Contrarié et triste de ne pas avoir pu remporter le titre, nous nous sommes battus jusqu’au bout contre une grande équipe. Nous continuerons à travailler pour être plus forts. J’aimerais également clarifier certains faits du match d’aujourd’hui. Tout d’abord, je regrette la façon dont la fin du match a été perçue. Je n’ai jamais eu l’intention de désobéir à l’entraîneur ou à l’une de ses décisions. Je pense que tout a été mal compris dans le feu de l’action lors de la dernière partie d’un match pour un titre. L’entraîneur pensait que je n’étais pas en position de jouer et mon intention était d’exprimer que j’étais en bonne condition pour continuer à aider l’équipe, tandis que les médecins, qui m’avaient examiné, arrivaient sur le banc pour transmettre le message. Je pense que l’image a été mal interprétée et ce n’était pas mon intention. J’ai un grand respect pour l’entraîneur et son autorité», a fait savoir de son côté le portier basque sur Twitter, faisant amende honorable.

Pour rappel, alors que Sarri venait d'organiser la sortie de son gardien titulaire afin de laisser entrer Willy Caballero dans l'optique de disputer une séance de tirs au but, le jeune gardien de 24 ans a refusé de suivre les consignes de son coach, signifiant à l'arbitre son intention de rester sur le terrain. Le coach de Chelsea a ensuite laissé exploser sa colère sous les caméras, provoquant un moment d'incompréhension générale entre les joueurs et le staff technique.