Le père de l'attaquant de Manchester City a confirmé qu'Erling Haaland s'était rendu à l'hôpital de Barcelone.

L'attaquant de 22 ans, auteur de 42 buts cette saison, a été exclu de la dernière sélection norvégienne après avoir été victime d'une blessure à l'aine. Alf-Inge Haaland a révélé que son fils avait passé du temps avec le médecin de renommée mondiale Ramon Cugat - un médecin de choix pour Pep Guardiola - au centre Quironsalud en Catalogne.

"Un bon suivi"

Haaland senior a déclaré à TV2 Sport, avec l'arme offensive la plus puissante de City toujours en Espagne : "Manchester City a un partenariat avec un hôpital de Barcelone. Il s'y est rendu pour des examens et des traitements supplémentaires. Maintenant, il est ici (à Marbella) depuis quelques jours avec le physio du club. Il bénéficie donc d'un bon suivi.

Haaland a subi son dernier revers lors d'un quart de finale de FA Cup contre Burnley, au cours duquel il a inscrit son sixième triplé de la campagne 2022-23. Il doit maintenant faire face à une course contre la montre pour être prêt pour la reprise des compétitions nationales le 1er avril. Alf-Inge s'est exprimé sur la situation actuelle de son fils : "Premièrement, je ne suis pas médecin et deuxièmement, je pense que c'est une question de temps. On ne peut pas passer deux semaines sans s'entraîner et se lancer dans un combat. Il doit y avoir une progression. Ils peuvent prendre des risques, mais s'il ne s'entraîne pas correctement avec l'équipe, il ne jouera pas. Il s'agit de savoir comment il réagit au traitement dans les prochains jours. Il a besoin de beaucoup de soins et d'un bon entraînement.