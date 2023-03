Cette star française qui inquiète sérieusement le Real Madrid

Le Real Madrid commence à s'inquiéter de la forme d'Aurélien Tchouameni, recruté pour 80 millions d'euros.

Signé pour remplacer Casemiro à long terme, le milieu de terrain français a été si convaincant lors de ses premiers pas au club que les Madrilènes n'ont pas hésité à laisser partir le Brésilien à Manchester United. Mais depuis la Coupe du monde, il n'a pas retrouvé la même forme.

Un Madrilène en perte de vitesse

Ces dernières semaines, Eduardo Camavinga et Toni Kroos ont été préférés à Tchouameni en tant que milieu de terrain le plus profond, ce qui n'est pas le cas de ce dernier. A court de forme après la Coupe du monde, diverses blessures l'ont empêché d'assurer la continuité.

Selon Diario AS, non seulement il n'a pas marqué et n'a délivré que deux passes décisives, mais ses performances défensives sont inférieures à celles qu'il avait à Monaco la saison dernière. En Ligue 1, il récupérait le ballon toutes les 11 minutes, interceptait toutes les 30 minutes et commettait des fautes toutes les 63 minutes. Au Real Madrid, il récupère le ballon toutes les 15 minutes, intercepte toutes les minutes et commet des fautes toutes les 59 minutes.

Il est vrai que Tchouameni n'a pas été en forme en 2023 et que cela a eu un impact majeur sur l'équipe. Cependant, il y a suffisamment de facteurs qui permettent de supposer qu'à long terme, il reviendra en forme.

La signature au Real Madrid devait s'accompagner d'une période d'adaptation, et s'il semble que l'adrénaline lui ait permis de franchir la première étape, la fatigue mentale l'a peut-être rattrapé après la Coupe du monde. En outre, il manque de vivacité physique, ce qui empêche la plupart des joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les Blancos ont également eu du mal à trouver leur rythme de croisière en 2023, et Tchouameni en est à la fois l'un des responsables et l'une des victimes.