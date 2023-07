Cette star du foot allemand qui refuse de poser nue

Giulia Gwinn, la star féminine du Bayern Munich, a expliqué pourquoi elle avait refusé de faire une couverture nue pour le magazine Playboy.

La milieu de terrain allemande Giulia Gwinn a révélé qu'on lui avait proposé de participer à une séance de photos nues pour Playboy afin de promouvoir la Coupe du monde de football féminin, mais qu'elle avait choisi de décliner l'offre. Au lieu de cela, elle espère faire impression sur le terrain, même si elle manquera le tournoi pour cause de blessure, l'Allemagne devant affronter le Maroc, la Colombie et la Corée du Sud dans son groupe.

Dans un entretien accordé à AS, Gwinn a déclaré : "Je respecte Playboy en tant que produit journalistique, mais je préfère me présenter comme une footballeuse sur le terrain.

"En général, je pense et j'espère que nous aurons des sujets beaucoup plus passionnants et importants à discuter, surtout maintenant avec la Coupe du monde.

Gwinn espérait faire partie de l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du monde, mais elle n'a pas réussi à se remettre à temps d'une blessure aux ligaments croisés.