"C'était un plaisir de les voir se battre" - Tuchel applaudit la prestation de Chelsea face à Porto

Les Blues se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions avec une approche défensive contre leurs adversaires portugais.

Thomas Tuchel a reconnu que le succès de Chelsea au match retour contre Porto mardi n'était probablement pas attrayant pour la plupart des téléspectateurs, mais il a déclaré qu'il prenait néanmoins plaisir à regarder comment son équipe exécutait son plan tactique. Les Blues ont concédé un magnifique but de Mehdi Taremi en fin de rencontre, mais en ont fait assez pour se qualifier avec le score de 2-1 au total sur la double confrontation, limitant Porto à seulement deux tirs cadrés, car leur approche conservatrice du match s'est avérée efficace.

Tuchel a qualifié le coup de pied de Taremi de "chanceux" et a déclaré que Chelsea était par ailleurs presque parfait dans sa performance défensive lors de ce match retour. "Ce fut un plaisir de les voir se battre et d'être sur la touche avec eux pour les voir mener les choses à bien", a déclaré Tuchel à BT Sport. "Nous avons accepté ce qu'il fallait, c'était un combat dur et difficile. Peut-être qu'à la télévision, ce n'était pas si agréable à regarder mais, sur le côté, c'était un match très intense, un match très rapide".

"Porto attaque de manière fluide et agressive. Ils changent de position tout le temps. Ils viennent de la défense, ils vont vite et il faut s'adapter à de nombreux mouvements. À chaque minute, nous l'avons fait de mieux en mieux après un début difficile. Nous avons bien défendu et mérité un clean sheet. Nous avons eu les meilleures occasions - pas beaucoup - mais les meilleures demi-occasions", a ajouté le technicien allemand.

"Jusqu'au but, nous n'avons concédé aucune occasion"

"Nous ne pouvions pas terminer avec un but, nous avons donc dû nous accrocher et les gars l'ont fait. Dans l'ensemble, nous méritions de battre Porto. Ce fut 180 minutes difficiles", a conclu Thomas Tuchel. Développant sa philosophie tactique, Thomas Tuchel a noté qu'il voulait que les Blues soient efficaces en contre attaque pour empêcher Porto de se sentir complètement à l'aise pour se lancer pleinement vers l'avant.

"Nous devions jouer défensivement mais aussi offensivement", a déclaré l'entraîneur. "Normalement, Porto est une équipe qui peut faire sous-performer d'autres équipes. C'est arrivé à Man City en phase de groupes et à la Juventus. Il faut accepter que les choses seront difficiles. Une partie de la performance est de ne pas laisser l'autre équipe jouer et nous l'avons fait aujourd'hui. Jusqu'au coup chanceux de la dernière minute, nous n'avons concédé aucune occasion".

"Nous avons raté quelques contre-attaques et quelques touches dans le dernier tiers pour créer un peu plus mais nous sommes une équipe jeune. Nous avons eu deux gars qui ont marqué leurs premiers buts en Ligue des champions au match aller. Nous devons accepter les circonstances", a conclu le technicien allemand. En demi-finale, Chelsea affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Real Madrid et Liverpool.