Tuchel : "Je suis à Chelsea pour gagner des titres"

L'entraineur allemand a affirmé qu'il est déterminé à rendre aux Blues leur lettres de noblesse.

Thomas Tuchel affirme qu'il a rejoint Chelsea pour remporter des trophées et qu'il est convaincu que le club a la `"culture" nécessaire pour assouvir son ambition.

Les Bleus n'ont pas remporté de trophée depuis leur succès en Ligue Europa 2019 sous Maurizio Sarri, mais sont toujours en lice pour la Ligue des champions et la FA Cup cette saison.

Ils chercheront à sceller une place dans le dernier carré de la Ligue des champions mardi lorsqu'ils affronteront Porto lors du match retour de leur quart de finale. Le club londonien devrait ensuite affronter Manchester City pour une place en finale de la FA Cup samedi.

"Pourquoi attendre 3 ou 5 ans pour remporter des trophées ?"

Interrogé lors d'une conférence de presse si la Ligue des champions est la voie la plus claire de son équipe vers un trophée cette saison, Tuchel a répondu: "Peut-être quand vous êtes en finale. Nous sommes dans le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, vous ne trouverez aucune équipe qui n'a pas le but d'atteindre la demi-finale. Nous sommes en demi-finale de la FA Cup et avons la possibilité d'arriver en finale, si nous arrivons en finale, nous aurons l'opportunité de gagner le trophée."

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est un secret pour personne, a-t-il poursuivi. C'est un club qui a une culture, une structure, pour gagner des titres et gagner des matchs à la suite Chelsea est le club qui a la culture, l'histoire et la mentalité pour le faire."

"Je suis ici pour gagner des titres, je suis ici pour gagner des matchs et, par conséquent, gagner des titres. C'est ce que j'exige de moi, alors pourquoi devrions-nous maintenant dire quelque chose de différent? Si vous voulez gagner dans cinq ou trois ans, Je ne sais pas ce que c'est. C'est le moment, mais honnêtement, nous pouvons parler pendant des heures et des heures, mais demain est le match à jouer et il n'y a pas de match plus difficile que le prochain match, il n'y a pas d'obstacle plus difficile que celui qui est devant vous et nous ne devrions pas nous perdre. dans les rêves, les espoirs et les discours ou quoi que ce soit", a conclu l'ancien coach du PSG.

L'équipe de Tuchel a un avantage de deux buts acquis au match aller, ce qui en fait le grand favori de cette confrontation. Le vainqueur de la rencontre affrontera le Real Madrid ou Liverpool en demi-finale.