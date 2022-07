Cet attaquant que le Real Madrid veut brader

Selon Marca, Borja Mayoral est sur le point de quitter le Real Madrid pour Getafe.

Les deux clubs ont trouvé un accord de principe pour le transfert de l'attaquant de 25 ans pour un montant d'environ 10 millions d'euros. Il rentrera bientôt en Espagne en provenance des États-Unis.

Mayoral avait fait partie de la troupe de Carlo Ancelotti pour la tournée de pré-saison aux États-Unis - ils ont perdu leur premier match amical de pré-saison 1-0 contre Barcelone le week-end dernier. L'attaquant signera un contrat avec Getafe jusqu'à l'été 2027.

La signature de Mayoral est un coup d'éclat pour Getafe - ils ont repoussé d'autres prétendants, dont le Celta et plusieurs clubs de Serie A. Il a apprécié son prêt à Getafe au cours de la seconde moitié de l'année dernière, où il a inscrit six buts et délivré une passe décisive sous la direction de Quique Sanchez Flores.

Mayoral voulait rester au Santiago Bernabéu et y réussir, et il lui restait un an de contrat. Mais il s'est montré plus enclin à faciliter son départ que Mariano Diaz, qui est déterminé à rester à Madrid quoi qu'il arrive.