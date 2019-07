C'est la rentrée pour le PSG : avec Mbappé, ses recrues et de nouveaux espoirs

Les joueurs du PSG sont de retour ce lundi au Camp des Loges. Avec Kylian Mbappé, mais sans Neymar, qui devrait revenir dans les prochains jours.

C'est une habitude en désormais. Le PSG est le dernier club à reprendre l'entraînement. Ce lundi, c'est donc jour de rentrée pour les hommes de Thomas Tuchel qui ont retrouvé le chemin du Camp des Loges en tout début de matinée, deux semaines avant le stage en (24 juillet - 3 août).

Une grosse quinzaine de joueurs étaient attendus en l'absence des Sud-américains concernés par la Copa America (Di Maria, Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, Paredes), mais aussi du Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting, qui disputait la avec sa sélection.

Les nouvelles recrues Pablo Sarabia et Ander Herrera étaient également convoquées, au même titre que le gardien Marcin Bulka et le défenseur Mitchel Bakker.

Au programme, pour l'instant, la remise des nouveaux équipements pour la saison à venir, ainsi qu'une batterie de tests physiques.

Kylian Mbappé devait reprendre ce jour, au contraire de Neymar qui assistait à la finale de la Copa America dimanche soir et qui devrait rejoindre le groupe dans les prochains jours en dépit des rumeurs sur ses envies d'ailleurs, et son possible retour au FC Barcelone.

Nkunku, Jesé et N'Soki, toujours à Paris...

Egalement concernés par le marché des transferts, Christopher Nkunku et Stanley N'Soki sont toujours Parisiens, mais pour combien de temps ? Le premier fait l'objet d'une offre de Leipzig et n'a toujours pas signé avec le club allemand. Quant au second, il est sollicité en France comme à l'étranger.

L'Equipe parle des intérêts de l'OM, de et de la Rome pour le défenseur, qui pourrait quitter son club formateur dans les prochaines semaines.

Jesé, annoncé proche d'un transfert définitif au , devait également être présent.

Par ailleurs, les jeunes Aouchiche et Kouassi, qui ont participé à l'Euro U17, étaient aussi attendus à la reprise de l'équipe première. Un message fort pour le milieu de terrain de 16 ans notamment, auteur de 9 buts à l'Euro, et qui n'a toujours pas répondu favorablement à la proposition de contrat professionnel du club parisien.

Côté jeunes, ils devaient être accompagnés de Loïc Mbe Soh, Arthur Zagré et probablement l'attaquant Metehan Guclu.