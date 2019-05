Euro U17 - Adil Aouchiche, une sensation forte d'enjeu pour le PSG

Auteur de 9 buts en 4 matches à l’Euro U17, Adil Aouchiche fait parler de lui à un moment où le PSG aurait sans doute préféré plus de discrétion.

Un quadruplé sous le maillot de l’équipe de lors d’une compétition officielle, cela ne passe évidemment pas inaperçu. D’autant que, tant qu’à se plonger dans les statistiques, Adil Aouchiche avait déjà inscrit 5 buts avant de renverser la en quart de finale de l’Euro U17 et d’afficher un total de 9 buts en 4 rencontres. Pour planter totalement le décor, il faut aussi souligner qu’il s’agit là d’un record que le jeune joueur du s’est adjugé alors qu’il évolue en qualité de… milieu relayeur. Même si le niveau de l’adversité était favorable à l’exploit, Adil Aouchiche impressionne à l’échelle européenne et met en valeur tous les progrès qu’il a effectué cette saison avec les U19 du PSG. D’ailleurs, en ces moments quelques peu troubles pour la formation parisienne, le cas d’Adil Aouchiche vient s’ajouter sur la pile des dossiers parisiens encore à classer.

La plus grosse progression de la saison avec Motta

Le profil technique d’Adil Aouchiche est simple à établir. Le jeune milieu de terrain est un joueur élégant à la technique supérieure à la moyenne et qui possède un sens du jeu aigu. Ses prises de balles font souvent la différence, lui permettent de tout de suite orienter le jeu vers l’avant et de donner du corps au jeu collectif de son équipe. Son adresse devant le but et son intelligence situationnelle lui permettent aussi d’être très intéressant dans les 30 derniers mètres et suggèrent une orientation plus offensive dans les années à venir. Ses récentes prestations sous le maillot de l’équipe de France U17 sont d’ailleurs une petite surprise pour les observateurs qui ne lui savaient pas des talents de buteur si prononcés.

L'article continue ci-dessous

Sous les ordres de Thiago Motta, Adil Aouchiche est celui qui a le plus progressé. Déjà surclassé, il est d’ailleurs l’un des éléments les plus utilisés avec les moins de 19 ans, ce qui n’est jamais totalement anodin. Mais la réelle évolution se situe dans le cœur du jeu. À ses qualités techniques évidentes, le natif du Blanc-Mesnil ajoute désormais une maturité qui impressionne. « Il a toujours eu des facilités techniques mais cette saison il a énormément progressé dans la diction du tempo, dans la gestion des temps forts et des temps faibles , témoigne un proche du centre de formation parisien. C’est étonnant parce qu’habituellement on observe ce type de progrès lorsque les joueurs commencent à jouer en N2 ou du moins avec les adultes. Adil a assimilé ça plus vite que les autres ».

S’il lui manque encore un peu de volume de jeu et d’impact pour prétendre au plus haut niveau, le jeune joueur de 16 ans avance vite et pourrait bientôt s’imposer comme un des joueurs sur lesquels compte réellement le PSG à l’avenir. À ce propos, sa situation contractuelle interpelle puisqu’il ne fait pas partie des joueurs de la génération 2002 à avoir paraphé un premier contrat professionnel (Ruiz, Pembélé, Chabrol) alors qu’il est bien l’un des plus en vue. Alors qu’il ne s’est entouré que très récemment d’agents en charge de ses intérêts, Adil Aouchiche s’interroge quant à la meilleure orientation à donner à sa carrière. Les nombreux contrats professionnels offerts aux jeunes du centre de formation ces derniers mois et leurs situations sportives invitent à la réflexion et à une double lecture des enjeux mais Antero Henrique, qui a déjà fait la preuve de sa poigne très ferme en la matière, n’hésitera pas à appliquer une politique ferme en cas de refus.

À l'heure actuelle, aucune hypothèse ne peut être écartée et le dossier sera l'un des enjeux des prochaines semaines. Quoi qu’il en soit, si les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaitaient avancer en coulisse, les buts empilés par Aouchiche avec les Bleuets n’aident pas à la discrétion. Car il est désormais de notoriété publique que le PSG possède en ses rangs un très grand talent bientôt libre. Et l’Euro U17, dont les demi-finales sont programmées ce jeudi avec une alléchante opposition entre la France et l' , n’est pas encore fini…