PSG - Pablo Sarabia : "Le Parc des Princes m'a donné la chair de poule"

Très motivé, Pablo Sarabia, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, a accordé une première interview au site internet du club de la capitale.

Devenir un joueur du ...

Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain et de pouvoir progresser au sein d'un club incroyable comme celui-ci.

Comment s'est passée sa venue à Paris ?

Je sors d'une belle saison et plusieurs options s'offraient à moi. Mais quand j'ai su que le Paris Saint-Germain me voulait, je n'ai pas hésité une seconde. Je sais que c'est un changement important dans ma carrière. J'arrive avec beaucoup d'envie, et je le montrerai tous les jours sur et en dehors des terrains.

Quelles qualités peut-il apporter à cette équipe ?

Dès le premier jour, je vais travailler très dur, je vais apporter beaucoup d'enthousiasme et de passion, parce que j'aime mon métier et la manière avec laquelle je le pratique. Je veux rendre la confiance que le club m'a accordé en donnant tout ce que j'ai.​

Connait-il déjà les joueurs avec lesquels il va évoluer ?

C'est une grande motivation de travailler avec des joueurs aussi talentueux. C'est ce que j'ai toujours souhaité depuis que je suis tout petit, et je sais que jouer aux côtés de ces joueurs m'aidera à grandir en tant que joueur.

Connaît-il son futur positionnement sur le terrain ?

Je suis gaucher, et j'aime jouer sur l'aile droite, mais le coach sait que l'une de mes forces est ma capacité d'adaptation. J'essayerai toujours de m'adapter en fonction des besoins de l'entraîneur et de l'équipe.

Le stade et le vestiaire...

Le Parc des Princes m'a donné la chair de poule. Je sens que je vais vivre de grandes choses dans cette enceinte. Je suis tellement heureux d'être ici et très impatient de jouer sur cette pelouse. Quant au vestiaire, je ne sais pas encore où je serai assis. J'ai pu parler avec Juan Bernat que je connais des équipes de jeunes espagnoles, mais où que je sois dans le vestiaire, je parlerai à tous mes coéquipiers !