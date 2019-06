Mercato - PSG : Discussions avec le RB Leipzig pour Christopher Nkunku ?

Selon L'Equipe, des discussions entre le RB Leipzig et le PSG doivent avoir lieu au sujet de Christopher Nkunku, qui intéresse le club allemand.

Au terme d’une saison où il n’aura pas vraiment progressé dans l’effectif parisien, le jeune milieu de terrain de 21 ans songerait à quitter le PSG cet été. Alors qu’il aurait déjà eu des envies de départ cet hiver, le Parisien pourrait cette fois-ci avoir le feu vert de son club pour partir.

En effet, comme le révèle L’Equipe, Nkunku serait en discussions avancées avec un club allemand, le . Une réunion entre les dirigeants des Red Bulls et du club parisien doit avoir lieu dans les prochains jours pour discuter d’un éventuel transfert. Leipzig serait prêt à faire une offre aux alentours de 20 M€ pour le jeune milieu.

Le PSG cherche à vendre

Sous contrat jusqu’en 2020, le titi parisien a disputé sa quatrième saison avec le PSG, sans parvenir à gagner une place de titulaire et aurait refusé de prolonger son contrat cet hiver. "Le constat est que le temps de jeu et sa place dans la rotation sont insuffisants. Christopher est ouvert à un départ pour évoluer. Il doit franchir un palier et ce n'est pas possible au PSG, surtout en jouant à un poste jamais défini ni fixé." avait déclaré l’agent du joueur au Parisien.

Christopher Nkunku n’aura été titulaire que 17 fois cette saison, toutes compétitions confondues, pour un total de 11 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. De son côté, le PSG ne serait pas contre la vente de son jeune élément de 21 ans formé au club pour rester dans les clous du fair-play financier. Rappelons que le club de la capitale a déjà laissé partir son attaquant Moussa Diaby vers le Bayer Leverkusen pour 15 M€.