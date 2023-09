Porté par un Lewandowski des grands jours, le Barça a signé l’une des remontadas les plus impressionnantes de son histoire.

Robert Lewandowski a évité au Barça son premier revers de la saison en scorant deux fois lors des dix dernières minutes du match contre le Celta Vigo. Joao Cancelo s’est ensuite chargé d’offrir la victoire aux Blaugrana en marquant le 3e but.

Lewandowski a montré la voie à suivre

Depuis "La Remontada" contre le PSG, le Barça n'avait pas fait preuve d'une telle résilience. Les Blaugrana ont été à la ramasse pendant 82 minutes, mais se sont réveillés dans les 10 dernières. Lewandowski était donc l’homme qui a amorcé ce sursaut avec ce doublé en fin de partie.

Le Celta a rarement eu le ballon en début de match. Mais il en a fait bon usage. Jorgen Larsen a ouvert le score à la 19e minute, s'emparant d'un ballon mal dégagé avant d'envoyer une frappe dans le coin inférieur de la lucarne pour choquer le stade olympique. L'attaquant en forme des Blaugrana, Joao Felix, avait l'occasion d'égaliser presque immédiatement, mais sa frappe passait au-dessus de la barre après une action fluide du Barça.

L'article continue ci-dessous

Les visiteurs étaient à deux doigts de doubler la mise, mais ils manquaient trois occasions en l’espace de quelques minutes, ce qui a maintenu les hommes de Xavi dans le match.

Le Celta semblait avoir assuré la victoire en milieu de seconde période, le vétéran du club Iago Aspas servant Tasos Douvikas, qui apportait la touche finale à un contre clinique.

Un finish à couper le souffle

Mais l'équipe locale renversait la vapeur en fin de match. Félix a envoyé le ballon par-dessus la défense et Lewandowski s'en est emparé pour marquer le premier but des Blaugrana. Le Polonais signait ensuite son deuxième but peu après, en reprenant un centre de Joao Cancelo. Ce dernier s’est ensuite chargé de mettre le but de la victoire à la 90e minute, d'une frappe au second poteau à la suite d'une action bien menée.

C’était du grand spectacle et ce succès renversant permet à Barcelone de s’emparer provisoirement de la tête de la Liga, à égalité avec Gérone. Le Real pourrait reprendre le leadership dimanche ne cas de victoire face à l’Atlético.