"Cela n'a pas de sens" - Solskjaer laisse entendre qu'il pourrait empêcher Bruno Fernandes de jouer avec le Portugal

Manchester United a la capacité d'empêcher le meneur de jeu de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde plus tard ce mois-ci

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a laissé entendre qu'il pourrait empêcher Bruno Fernandes de représenter le Portugal lors des éliminatoires de la Coupe du monde plus tard ce mois-ci. En raison des restrictions du gouvernement britannique conernant la pandémie de coronavirus, s'il devait rejoindre sa sélection nationale, Bruno Fernandes serait obligé de mettre en quarantaine pendant 10 jours à son retour.

Cela forcerait le meneur de jeu de Manchester United à rater deux matches clés - un scénario qu'Ole Gunnar Solskjaer tient à éviter. Le technicien des Red Devils ne veut pas avoir à se passer de son meilleur joueur depuis le début de saison, alors que Manchester United, un moment à la lutte pour le titre, doit se battre pour valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine, tant la concurrence est rude en Premier League.

S'exprimant à ce sujet en conférence de presse après le match nul 0-0 de Manchester United à Crystal Palace mercredi, Ole Gunnar Solskjaer a affirmé sa position et préfèrerait que Bruno Fernandes ne joue pas avec le Portugal au mois de mars : "Nous ne nous sommes pas assis pour en discuter et passer un appel à ce sujet, mais cela n'a pas de sens si vous perdez votre joueur pendant 10 jours d'isolement, bien sûr, ce n'est pas idéal".

Solskjaer veut pouvoir compter sur Fernandes début avril

L'article continue ci-dessous

"C'est nous qui payons les joueurs et d'après ce que je comprends, la FIFA a donné les règles selon lesquelles ils ne doivent pas être libérés. Donc je pense que ça va être une décision difficile à prendre pour les laisser aller jouer dans les pays de la liste rouge, ouais. Je veux bien sûr Bruno Fernandes, prêt contre Brighton et j'espère que nous serons encore en Europe et nous jouons contre Tottenham après cette pause, bien sûr que je veux l'avoir", a ajouté le Norvégien.

Le Portugal affrontera l'Azerbaïdjan le 24 mars et la Serbie le 27 mars, ainsi que le Luxembourg le 31 mars, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Avec le Portugal sur la liste rouge des pays dans lesquels les ressortissants du Royaume-Uni ont interdiction de voyager, Bruno Fernandes serait obligé de rater les matchs de Premier League de Manchester United contre Brighton le 3 avril et Tottenham le 10 avril s'il se rendait en sélection nationale.

Devenu titulaire au Portugal, Bruno Fernandes est indispendable aux Red Devils depuis son arrivée en janvier 2020 en provenance du Sporting. L'équipe de Solskjaer en est venue à s'appuyer fortement sur la star portugaise, qui a aidé le club à atteindre la deuxième place en Premier League cette saison. Le meneur de jeu a marqué 22 buts et délivré 13 passes décisives pour Manchester United cette saison toutes compétitions confondues.