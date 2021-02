Solskjaer n'a pas encore parlé de prolongation avec Manchester United

L'entraîneur des Red Devils, qui est lié jusqu'à l'été 2022, dit qu'aucun pourparlers concernant une prolongation n'a eu lieu à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer admet qu'il n'a pas encore entamé de négociations concernant une prolongation de contrat à Manchester United, son contrat actuel devant expirer à l'été 2022. Le Norvégien avait signé un contrat de trois ans après avoir initialement impressionné dans un rôle d'entraîneur intérimaire à la suite du départ de Jose Mourinho en décembre 2018. Il avait été recruté alors que ses débuts à Molde étaient prometteurs.

Des questions ont été posées sur son aptitude à être entraîneur numéro un tout au long d'un mandat mouvementé à Old Trafford, mais il a fait taire ses détracteurs en parvenant à ce que Manchester United soit en lice pour remporter des trophées cette saison. Solskjaer a déclaré à VG lorsqu'il a été interrogé sur son avenir: "Je n'y ai pas pensé, et nous n'en avons pas du tout discuté. Je me concentre simplement sur mon travail et une partie du travail consiste à stabiliser les choses. Nous avons un travail à faire pour trouver de la cohérence sur le terrain".

"En dehors du terrain, c'est toujours une crise si vous perdez un match. Si vous concédez un but dans le temps d'arrêt contre Everton, cela fait toujours la une des journaux. Cela peut arriver dans le football. Mais à l'intérieur, c'est plus stable. Nous sentons que nous sommes sur la bonne voie vers ce dont nous nous sommes assis et discuté, ce que nous avions prévu. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques et de discussions sur une chose ou une autre, mais si vous fixez d'abord un cap, alors j'ai au moins tellement confiance en moi que je ne vacille pas trop", a ajouté le Norvégien.

Le bilan de Solskjaer en tant qu'entraîneur de Manchester United

L'article continue ci-dessous

Le vainqueur du triplé de 1999, qui sait tout sur la pression de travailler pour Manchester United depuis sa carrière de joueur, a disputé 127 matchs sur le banc de touche. Le Norvégien bénéficie d'un bilan intéressant avec 71 victoires à son actif, 27 nuls et 29 défaites, ce qui lui donne un taux de victoire de 55,91%. L'irrégularité s'est parfois avérée être un problème, les Red Devils n'ayant remporté qu'un de leurs cinq derniers matches de Premier League, mais Solskjaer a toujours souligné qu'il supervisait un projet de reconstruction à long terme.

Les rêves de titre de Manchester United s'estompent en 2020-2021, alors qu'ils se situent maintenant à sept points derrière Manchester City, mais la conquête d'un titre en FA Cup ou/et en Ligue Europa reste plus que possible pour le club mancunien. Ils ont atteint les quarts de finale de la FA Cup et les seizièmes de finale de la C3, tout le monde à Old Trafford étant déterminé à mettre fin à une attente de quatre ans pour un succès tangible.

Il a été suggéré qu'Ole Gunnar Solskjaer a besoin de remporter un titre cette saison pour gagner un séjour prolongé, avec des discussions sur d'éventuels remplaçants - tels que Massimiliano Allegri et Julian Nagelsmann - apparemment jamais très loin. L'Allemand a d'ailleurs confirmé qu'un futur en Premier League était tout à fait envisageable, lui qui a amené Leipzig en demi-finale de Ligue des champions l'an dernier et éliminé Manchester United dès la phase de poules cette année. Ole Gunnar Solskjaer a regagné du crédit ces derniers mois, mais il va devoir faire encore mieux pour avoir un avenir sur le long terme à Old Trafford.