Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer annonce la couleur pour le mercato

En raison de la pandémie du Covid-19, Solskjaer estime que les clubs ne vont pas beaucoup bouger durant le prochain mercato.

Dimanche prochain, les yeux seront tournés vers Manchester. Pour le compte de la 28eme journée de Premier League, City et United s’affrontent pour la fierté locale mais aussi pour le titre. On ne va pas se mentir, il n’y a pas vraiment de suspense puisque les hommes de Pep Guardiola comptent 15 points d’avance avant le match des Red Devils contre Crystal Palace, ce mercredi.

Mais en revenant potentiellement à neuf points en cas de double succès, Manchester United relancerait en partie ce championnat annoncé plié et assurerait surtout une présence en Ligue des Champions la saison prochaine.

En pleine crise mondiale suite à la pandémie du Covid-19, le club mancunien ne déroge pas à la règle et devrait annoncer des finances dans le rouge, ce mercredi à l’occasion des résultats financiers trimestriels. Une participation à la Ligue des Champions et de l’enveloppe allouée à cette compétition ne seront donc pas de trop pour Ole Gunnar Solskjaer et le board mancunien.

Après avoir fait venir Bruno Fernandes il y a un an ou Donny van Beek durant l’été, les Reds Devils ne devraient pas faire de folies lors du prochain mercato estival. Présent en conférence de presse, le coach norvégien a donné la tendance.

"Il y aura de moins en moins de transferts avec tous ces changements. Le manque de revenus, de finances ont affecté tout le monde. Nous devons être réalistes et responsables dans notre façon de faire des affaires. Vous pouvez le regarder de différentes manières dans une reconstruction. Nous avons des joueurs de l'Académie auxquels nous devons donner des opportunités. Tous les clubs traversent la même situation."

Cette situation de statu quo peut notamment profiter à Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen avait rejoint Manchester United en fin de mercato pour une saison, avec une autre en option. Grâce à ses bonnes prestations, l’ancien du PSG a convaincu les dirigeants mancuniens qui préfèrent malgré tout attendre avant de lever cette deuxième année de contrat.

Avec la crise financière, il y a fort à parier que le club ne prendra aucun risque pour verrouiller un joueur d’expérience comme Cavani.