"Cela m'a surpris venant de lui" - Sagna répond à Fabregas

Les mots de l'ancien Gunner, qui a estimé que seuls Nasri et Van Persie avaient son niveau à Arsenal, n'ont pas laissé insensible Bacary Sagna.

Bacary Sagna a répondu aux déclarations de Cesc Fabregas, qui a affirmé que seuls Robin Van Persie et Samir Nasri évoulaient à son niveau à , et que c'était la raison pour laquelle il avait décidé de quitter les Gunners.

"J'étais capitaine, j'ai toujours ressenti tellement de pression sur moi-même. Je devais diriger cette équipe pour gagner quelque chose. J'ai tout donné. Parfois, je rentrais chez moi après avoir perdu et je pleurais. J'avais l'habitude de souffrir, je passais des nuits blanches à souffrir", a déclaré à Arseblog celui qui évolue désormais sous les couleurs de l'AS Monaco.

"Cela durait depuis quelques années. Nous jouions du beau football et j'aimais ce côté des choses mais je me mettais la pression pour diriger, pour tout faire et à un moment donné, je me sentais un peu seul. Surtout au cours des deux ou trois dernières années, j'ai senti que Robin et Samir étaient les seuls joueurs qui étaient à mon niveau mentalement et techniquement."

Plus d'équipes

Des propos qui n'ont pas beaucoup plus à un autre ancien gunner, Bacary Sagna, qui fut son coéquipier dans le nord de Londres pendant quatre saisons.

L'ancien latéral droit des Bleus a affirmé à Goal avoir été surpris par ces déclarations, estimant que le capitaine de l'époque aurait mieux fait de se concentrer sur ses propres prestations.

"J'ai été surpris de lire cela, a-t-il affirmé. Venant de lui j'ai été surpris parce qu'il était censé être l'un des leaders de l'équipe et en tant que leader vous ne parlez pas comme ça de votre club. J'ai été surpris parce que c'est un gars gentil, il l'est toujours, cela ne change rien. Mais j'ai été surpris.

"Arsenal lui a permis de jouer donc dire que certains joueurs n'étaient pas à son niveau c'était un peu dur parce que je ne suis pas sûr que sur toutes les saisons qu'il a jouées au club, il a toujours été un joueur exemplaire. À cette époque, la presse parlait de lui comme d'un homme qui ne courait pas assez ou qui ne pressait pas. D'autres joueurs auraient pu dire 'tu devrais courir plus ou faire plus'.

L'article continue ci-dessous

"Si vous regardez aujourd'hui, ils sont tous en train de courir. C'est une équipe. Et peut-être que c'est parce que nous n'avions pas le bon esprit à l'époque que nous n'avons pas fait ce petit effort supplémentaire, ou fait cette petite course supplémentaire pour suivre les joueurs, que nous n'avons pas gagné.

"Il est évident que dans l'équipe, nous avons tous des niveaux différents. Certains seront bons physiquement, d'autres seront bons techniquement, mais ce n'est pas une raison pour parler ainsi des autres joueurs.

"Oui, c'est un superbe joueur, avec de grandes qualités, mais peut-être que certaines personnes attendaient plus de lui."