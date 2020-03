"Van Persie et Nasri étaient les seuls joueurs à mon niveau" - Fabregas explique sa décision de quitter Arsenal en 2011

L'Espagnol affirme que la pression sur ses épaules est devenue trop lourde à porter vers la fin de son séjour à l'Emirates Stadium.

Cesc Fabregas a révélé pourquoi il avait quitté il y a neuf ans, admettant avoir pleuré après des défaites tout en nommant Robin van Persie et Samir Nasri comme les seuls joueurs de son niveau "mentalement et techniquement" à l'époque. Arsène Wenger a réussi à avoir Cesc Fabregas en tant que jeune de la célèbre académie de La Masia du FC Barcelone en 2003, et il est devenu le plus jeune joueur à apparaître pour la première équipe de l'histoire du club un mois après son arrivée dans le nord de Londres.

L'ancien international espagnol a ensuite disputé 303 matches toutes compétitions confondues pour les Gunners, devenant le chouchou des supporters pour sa qualité de passe exceptionnelle, sa passion féroce et son style combatif au milieu du terrain. Il n'a cependant pas été en mesure de mener les Gunners au succès et de collectionner les trophées, avec seulement une à se mettre sous la dent, le seul trophée majeur qu'il a remporté pendant ses neuf ans à Arsenal.

Fabregas a fini par rentrer à Barcelone en 2011, puis est retourné en à avant de s'installer en , où il exerce actuellement son métier avec . Le joueur de 32 ans s'est maintenant ouvert sur sa décision partir de l'Emirates Stadium, insistant sur le fait qu'il commençait à se sentir "seul" à un moment où Arsenal ne concurrençait plus les meilleures équipes que ce soit sur la scène nationale ou européenne.

"Je voulais vivre autre chose"

"J'étais le capitaine, j'ai toujours ressenti tellement de pression sur moi-même", a déclaré Fabregas à Arseblog. "Je devais diriger cette équipe pour gagner quelque chose. J'ai tout donné. Parfois, je rentrais chez moi après avoir perdu et je pleurais. J'avais l'habitude de souffrir, je passais des nuits blanches à souffrir. Et puis tu perds un match, tu es dans le bus comme ça, détruit, et puis tu entends des joueurs rire, pensant à où ils sortiront plus tard."

"Cela durait depuis quelques années. Nous jouions du beau football et j'aimais ce côté des choses mais je me mettais la pression pour diriger, pour tout faire et à un moment donné, je me sentais un peu seul. Surtout au cours des deux ou trois dernières années, j'ai senti que Robin et Samir étaient les seuls joueurs - ce n'est pas une chose arrogante à dire, c'est ce que je ressentais à l'époque - étaient les joueurs qui étaient à mon niveau mentalement et techniquement", a ajouté l'Espagnol.

"Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête, je dois admettre que j'étais un peu vide, j'étais épuisé mentalement, physiquement, dans mon âme sachant que je donnais tout, connaissant quelques transferts que le club aurait pu faire mais cela ne s'est pas produit. Voir certains comportements de certains joueurs m'a donné l'impression de vouloir vivre autre chose. Si ce n'était pas à cause de cela, je n'aurais pas quitté Arsenal à ce moment-là", a conclu Cesc Fabregas.