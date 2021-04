Ceferin en remet une couche sur la Super League : "Des égoïstes tentent de tuer le beau jeu"

Dans son discours au Congrès de l'UEFA, Aleksander Ceferin en a remis une couche pour tacler les 12 clubs à l'origine de la Super League.

Depuis l'annonce de la création de la Super League, le football européen se déchire en deux parties. D'un côté, les douze clubs fondateurs de la Super League, de l'autre l'UEFA et la FIFA qui sont contre cette compétition. Aleksander Ceferin a haussé le ton ce lundi, tout comme Gianni Infantino, afin de raisonner les clubs européens et de les faire revenir sur leur idée de créer la Super League. Lors de son discours d'introduction au Congrès de l'UEFA, le président de l'UEFA en a remis une couche concernant la Super League, accusant les douze clubs d'égoïstes.

"Cette crise de la Super League nous rendra plus forts. Nous ne douterons pas. Nous sommes invincibles. Pour certains, les fans se sont convertis en clients et les compétitions en produits. Pour certains, rater la qualification en Ligue des Champions n’est plus un échec sportif mais une catastrophe industrielle et ils ne veulent plus prendre le risque. Ils ont oublié que le football est imprévisible et que c’est ce qui rend ce sport si beau", a analysé Aleksander Ceferin.

"Où était Manchester United lors de la décennie avant l'arrivée Sir Alex Ferguson ? Où était la Juventus il y a 15 ans ? En Serie B si je me souviens bien... Si les clubs qui ont dominé le football européen il y a plus de 30 ans avaient décidé de créer une Super League, qu’est-ce que cela aurait donné ? Nottingham Forest, Porto, Borussia Mönchengladbach, Steaua Bucarest, l'Étoile Rouge de Belgrade par exemple. Cela aurait aussi été une Super League. Le football change, certains ne le voient pas, ils ne le voient que sur leur compte en banque", a ajouté le président de l'UEFA.

"Ils tentent de tirer profit de la situation critique pour nous voler le football"

Aleksander Ceferin invite les plus grands clubs à revenir sur leur décision : "Ces clubs qui se pensent grands et intouchables, s’ils sont des géants européens, c’est aussi grâce à l’UEFA qui a garanti l'organisation de compétitions équitables. Où seraient-ils sans l’UEFA ? Ils tentent de tirer profit de la situation critique pour nous voler le football. Ils veulent privatiser le football, l’un des derniers biens communs. Nous sommes prêts, nous nous y attendions, ce n’est pas une surprise. Nous développerons notre idée, que nous travaillons depuis 2 ans".

"Vous avez fait une grosse erreur, certains disent que c’est de la cupidité, de l’ignorance ou que sais-je. Ce qui compte, c’est qu’il est encore temps de faire machine arrière. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Changez d'avis. (...) Allons-nous les autoriser à voler le football ? Non, vous pouvez me croire, nous ne les laisserons pas faire. Changez d’avis pour le bien du football. Nous ne pouvons pas perdre ce match. Il n’y aura pas de compromis sur le modèle voté pour le nouveau format de Ligue des Champions. Il y aura plus de matches, plus d’opportunités pour les petits de croire en leur rêve", a ajouté le président de l'UEFA.

"Messieurs, dames, avec ces réformes, nous construisons le football du futur pendant que des égoïstes tentent de tuer le beau jeu. Les humains peuvent choisir entre leurs intérêts propres et la solidarité. Vous, nous, avons choisi la solidarité. C’est le bon choix, celui qu’on ne regrettera jamais. Qui nous permettra de sortir de cette crise plus fort. Le football vous remercie", a conclu Aleksander Ceferin.