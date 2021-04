Klopp : "Mon opinion sur la Super League n’a pas changé"

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a affirmé qu’il était toujours opposé au lancement de la Super League.

Bien que manager d’un des clubs fondateurs de la Super League, Jurgen Klopp vient d’affirmer clairement qu’il n’était toujours pas favorable à cette épreuve qu’il juge contraire à l’éthique du sport et de tout ce qui fait sa beauté.

Ce lundi, avant le match de championnat opposant sa formation à Leeds, le technicien allemand que son « opinion sur cette Super League n’a pas changé ». « J'en ai entendu parler durant la journée d'hier. On a eu très peu d'infos. C'est dur, les gens ne sont pas contents, je le comprends. Ni moi, ni les joueurs sommes impliqués dans ce choix », a-t-il poursuivi.

Le technicien allemand a ensuite appelé à ce que tout le monde reste soudé, et surtout éviter d’accabler les joueurs qui n’y sont pour rien : « Je ne sais pas exactement pourquoi les 12 clubs l'ont fait. Je sais que certaines choses vont changer avec le football à l'avenir. Certaines choses doivent changer dans le football, c'est sûr. Habituellement, vous devez préparer ce genre de choses, il le faut. Nous devons tous rester ensemble. Nous pouvons montrer que personne ne doit marcher seul dans ces moments. Il y a des choses à régler mais rien à voir avec le football ou la relation entre les supporters et l'équipe. »

"La partie la plus importante d'un club de football, ce sont les supporters et l'équipe. Rien ne peut s'interposer. Les joueurs n'ont rien fait de mal. Et en tant que manager ou en tant que joueurs, nous n’avons aucun problème avec la Ligue des champions. J'aime le fait que West Ham puisse jouer la Ligue des champions l'année prochaine. J'aime qu'ils aient cette chance", a conclu Klopp.

Klopp ne s’est pas renié

Il y a deux ans, dans un entretien à Kicker, et qui a été ressorti par la presse anglaise ce lundi, le manager de LFC avait exprimé son inquiétude par rapport à la possibilité que cette ligue fermée voit le jour. « J'espère que cette Super League ne verra jamais le jour. Avec la manière dont se déroule la Ligue des champions actuellement, le foot dispose déjà d'un beau produit », avait-il confié.

"Pour moi, la C1, c'est déjà une Super League dans laquelle tu n'as pas à jouer toujours les mêmes équipes. (...) Bien sûr que c'est économiquement important mais pourquoi devrait-on créer un système où Liverpool pourrait se retrouver à jouer dix années de suite contre le Real Madrid? Qui voudrait voir ça?", avait-il aussi confié à l'époque.

Liverpool fait partie des six clubs anglais qui ont choisi de se lancer dans le projet de Super League. Une compétition qui sera composée de 20 clubs, dont 15 verront leur présence assurée dans cette nouvelle Coupe d'Europe d'une saison sur l'autre. Un format qui verra les plus grandes équipes du continent s'affronter chaque année.